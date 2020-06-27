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'dan itirafı!

'in 29'uncu haftasında sahasında 'u 3-2'lik skorla mağlup etmişti. Zorlu karşılaşmada konuk takım 'nin görmesiyle 10 kişi kalmıştı. Maçın ardından açıklamalarda bulunan , Gökhan Töre'nin kırmızı kart gördüğü pozisyonla ilgili bir itirafta bulundu.

Giriş Tarihi: 28.6.2020 00:41 Son Güncelleme: 28.6.2020 00:42 ABONE OL
Emre Belözoğlu'dan Gökhan Töre itirafı!

Süper Lig'in 29'uncu haftasında Fenerbahçe sahasında Yeni Malatyaspor son dakikalarda bulduğu gollerle 3-2 mağlup etmişti.

Zorlu karşılaşmada konuk takım Gökhan Töre'nin kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalmıştı.

Emre Belözoğlu ile ikili mücadelesi sonucunda kart gören Gökhan Töre ile ilgili maçın ardından açıklama geldi

EMRE'DEN İTİRAF

Fenerbahçe kaptanı Emre Belözoğlu, Yeni Malatyasporlu Gökhan Töre ile hava topu mücadelesinin ardından yerde kalması ve rakibinin ikinci sarı kartla atılmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Emre Belözoğlu kaptanlık pazubandını almadı

"GÖKHAN TÖRE DİRSEK ATMADI"

Emre Belözoğlu, Gökhan Töre'nin atıldığı pozisyonla ilgili olarak "Gökhan Töre bana dirsek atmadı" ifadelerini kullandı.

GEVREK: KEŞKE SAHADA SÖYLESEYDİ

Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, Emre Belözoğlu'nun bu sözlerinin Beyaz TV'de aktarılmasının ardından canlı yayın sırasında "Keşke sahada bunu söyleseydi." derken "Emre Belözoğlu'a yakıştıramadım." açıklamasını yaptı.

Adil Gevrek ayrıca "Hakemlerde sıkıntı var. Kimse sorsan herkes dert yanıyor. Bence hakemler yeteneksiz ve korkaklar. Hak ve hukuk konusunda o korkularına yeni düşünüyorlar." dedi.

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Emre Belözoğlu'dan Gökhan Töre itirafı!
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