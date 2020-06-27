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İşte 'ın 'su!

'in 29. haftasında sahasında 'u konuk etti. Karşılaşma ev sahibi ekibin 3-0'lık üstünlüğü ise sonuçlandı. Beşiktaş'a galibiyeti getiren goller , Diaby ve Lens'ten geldi. Karşılaşmanın ardından siyah-beyazlıların bu galibiyetini değerlendiren Sabah yazarları, birbirinden çarpıcı ifadeler kullandı. İşte o yazılar...

Giriş Tarihi: 27.6.2020 09:01 Son Güncelleme: 27.6.2020 09:05 ABONE OL
İşte Beşiktaş'ın Cristiano Ronaldo'su!

FATİH DOĞAN | Kaptan Burak dümende

ligde kalmak için büyük bir savaş veriyor! Üstün oynadığı maçta deplasmanda Gençlerbirliği'ne yenilmesi, ardından geçen hafta son dakikalarda 'la berabere kalarak 2 puan bırakması maçını daha önemli hale getirmişti.

İşte Beşiktaş'ın Cristiano Ronaldo'su!

Ancak karşılaşma 14. dakikada bitti. Bitiren de Hadziahmetovic! Lens'in bileğine öyle bir bastı ki VAR bu pozisyonda kırmızıyı kaçırmadı. Böyle bir hatanın, sorumsuzluğun bedeli de ağır oldu.

İşte Beşiktaş'ın Cristiano Ronaldo'su!

'ın kaptanı da geçen hafta olduğu gibi bu fahiş hatanın faturasını kesti. Sol çaprazdan sağ ayağıyla ters köşeye vuruşu jeneriklik ve mükemmel bir goldü.

İşte Beşiktaş'ın Cristiano Ronaldo'su!

Geçen hafta; son vuruşlarda verimsiz olan N'Koudou'ya güzel bir gol attıran Burak dün de yine eleştirilerin hedefindeki Diaby ve Lens'e de iki asist yaptı. Burak bu asistlere devam ederse gönderilecek futbolcuların listesini değiştirebilir!

İşte Beşiktaş'ın Cristiano Ronaldo'su!

Dün Burak'ın asistini yapan sol bek Rıdvan'a da değinmek lazım. İki haftalık performansıyla Caner'i gölgede bıraktı; transferdeki pazarlık gücünü elinden aldı.

İşte Beşiktaş'ın Cristiano Ronaldo'su!

Dün de pasları, atakları en önemlisi doğru pozisyon alışıyla neredeyse hatasız oynadı. En çok top kapan oyuncu da oldu. Rıdvan böyle giderse sezon sonu transferine kesin gözüyle bakılan N'Sakala'yı da kulübeye mahkum eder.

İşte Beşiktaş'ın Cristiano Ronaldo'su!

Konya maçından önce biri as kadrodan iki futbolcusunda Koronavirüs testi pozitif çıkan için bu haftayı da üç puanla kapatmak çok önemli. Çünkü Beşiktaş 50 puan grubuna girdi. Böylece 3.'lük ve Avrupa hedefi daha da belirginleşti. Artık başkan da Futbol Şube Sorumlusu Emre Kocadağ da, da "Geride kalan maçların hepsini kazanırsak karşımıza nasıl bir tablo çıkar" hesabı yapıyordur. Hakları da var.

İşte Beşiktaş'ın Cristiano Ronaldo'su!

Özellikle rakiplerinin altta da üstte de her sonuca gebe maçları var.

İşte Beşiktaş'ın Cristiano Ronaldo'su!

Hak demişken Atiba'nın şanla, şerefle ve bileğinin hakkıyla 200. maçına çıkmasını unutmayalım. Tribünlerde belki alkış yoktu ama gönüllerde fazlasıyla vardı...


İşte Beşiktaş'ın Cristiano Ronaldo'su!

ERMAN TOROĞLU | Birine farklı diğerine farklı

Konyalı oyuncu Hadziahmetovic, aptalca desem olmaz çünkü futbolcu akıllı adamdır ne diyeceğimi bilemiyorum. Takımı sattı desem, o da olmaz öyle takım satılmaz. Yani nereye soksam çuvala sığmıyor yaptığı halt.

İşte Beşiktaş'ın Cristiano Ronaldo'su!

Zaten Konya çok güçlü bir takım değil. Bir de gibi bir takıma karşı on kişi oynarsa olacağı bu.
Siyah-beyazlılar ne yaptılar, aldıkları her topu kendi aralarında gezdirdiler.

İşte Beşiktaş'ın Cristiano Ronaldo'su!

Rakip de bir kişi eksik. Bir de gezdirdikleri o toplarla çok çabuk yön değiştirdiler. Soldan sağa ve sağdan sola çabuk toplar gidince Konya defansının balansı bozuldu ve fark geldi.

İşte Beşiktaş'ın Cristiano Ronaldo'su!

Aslında ikinci yarı oyunu Konya da bıraktı, da bıraktı.

İşte Beşiktaş'ın Cristiano Ronaldo'su!

Altmışıncı dakikada maçı seyrederken aklıma şu geldi; O dakikada hakemlere, futbolculara, teknik adamlara deseler ki; bu maç 3-0 doksan dakika oynanmış gibi bitsin, inanın bir kişi hayır demezdi.

İşte Beşiktaş'ın Cristiano Ronaldo'su!

Çünkü 3-0'dan sonra seyredenlere de oynayanlara da müsabaka angarya haline geldi. Hakem Hadziahmetovic'in rakibe yaptığı kasıtlı hareketi önce sarıyla cezalandırdı. Sonra VAR'dan ikaz geldi. Gitti gördü ki doğru karar kırmızıyı gösterdi. Aslında o pozisyonda net kırmızıyı hemen vermesi gerekirdi.

İşte Beşiktaş'ın Cristiano Ronaldo'su!

Peki sonra ne oldu? Bu sefer Vida rakibine bir hareket yaptı. Buna sarı kart gösterdi. Peki VAR ne yaptı? Demek ki o da kırmızı demedi, hakemi ikaz etmedi. İşte birine farklı birine farklı yaparsanız olacağı bu.

İşte Beşiktaş'ın Cristiano Ronaldo'su!

Bir cümle de 'a yazalım:
Dün gece iyi işler yaptı. Attı, attırdı. Ama kendisini attığı iki pozisyon da adına yakışmadı. Bu kadar iyi işler yaptıktan sonra pozisyon dilenciliği yapma. Antipatik geliyorsun.


İşte Beşiktaş'ın Cristiano Ronaldo'su!

MURAT ÖZBOSTAN | Emek ve kalite

Atiba'yı yazmak lazım önce.. 200. kez formasını giydi... Tüm maçlarında canla başladı oynadı... Çizgisini hiç bozmadı... Rakibine, en önemlisi kendisine her zaman saygı duydu. Her futbolcuya, her insana örnek gösterilecek bir yıldız, bir centilmen olarak Beşiktaş'ın tarihine şimdiden adını yazdırdı. Yönetim sözleşmesini bir yıl daha uzatacak mı bilmiyoruz ama aksi bir düşüncesi varsa da bundan vazgeçmeli. 37 yaşında da olsa Atiba bir yıl daha siyah-beyazlı renkleri büyük bir gurur ve aşkla temsil eder.

İşte Beşiktaş'ın Cristiano Ronaldo'su!

'ın en fazla lig maçına çıkan yabancı oyuncusu unvanını da elinde bulunduran Atiba'yı bir futbolsever olarak tebrik ederim.

İşte Beşiktaş'ın Cristiano Ronaldo'su!

Umarım her takıma senin gibi yabancılar, senin gibi yürekli adamlar gelir. Biz de her zaman alkışlarız.

İşte Beşiktaş'ın Cristiano Ronaldo'su!

Maça gelirsek; Konyasporlu Hadziahmetovic küme düşmeme mücadelesi veren takımına ihanet edercesine kırmızı kartla oyundan atılınca rahatladı. 15. dakikadan sonra rakip 10 kişi kalınca, geldikten sonra iyi organize olan ve coşkulu oynayan Kartal, maçı aldı götürdü. Çok mu iyi oynadı hayır! Ama eksikliklerini hissettikleri kalite, yavaş yavaş Beşiktaş'ın damarlarına girmeye başladı...

İşte Beşiktaş'ın Cristiano Ronaldo'su!

Adem'in yokluğu sıkıntı olur mu derken sahne aldı. Ceza sahası içinde kendini atışı kusurunun dışında bu ligin en büyük golcüsü olduğunu dün akşam boş tribünlere haykırdı. Maça konsantre olduğu taktirde hem oynuyor hem oynatıyor hem de atıyor. 'ın maçtan maça artan performansı da 'ın emeğiydi. Takıma değen bu emek, bu özen 'ın yolunu da tayin edecektir...

İşte Beşiktaş'ın Cristiano Ronaldo'su!

LEVENT TÜZEMEN | Yerli Cristiano Ronaldo

kadar işini çok seven ve mükemmel yapan oyuncuları zor buluyoruz. 'nun ciddiyetinin benzerini Burak Yılmaz bizlere gösteriyor. 35 yaşındaki 'Kral' golcünün en güzel yönü karakteri; gol kaçırsa da asla bozulmuyor, oyuna ya da arkadaşlarına küsmüyor, arayışlarını ciddiyetle, bıkmadan sürdürüyor.

İşte Beşiktaş'ın Cristiano Ronaldo'su!

'ın feda döneminde 'ın en büyük kozu bence oldu. Burak, Denizlispor maçından sonra karşısında da takımını sırtlayan Kaptan oldu. Jenerik olacak mükemmel bir gole imza atarken, Diaby'nin golü öncesi yaptığı duvar pasının yumuşaklığı ve Lens'in önüne bıraktığı top göz kamaştırıcı idi. Dilerim bu Burak, EURO 2021'e kadar performansını korur ve sakatlanmaz.


İşte Beşiktaş'ın Cristiano Ronaldo'su!

'ın 'a karşı farklı galibiyetini Hadziahmetovic'in atılmasıyla birleştirmemek gerekir. Eğer Konya 11 kişi oynasa, Beşiktaş 10 kişi kalsaydı yine kazanırdı.

İşte Beşiktaş'ın Cristiano Ronaldo'su!

Çünkü 'un oyuncu yapısı, oyun performansı 'ın kalitesi ve saha içi performansı ile mücadele etmeye bile yetmez.

İşte Beşiktaş'ın Cristiano Ronaldo'su!

oyunun tamamen hakimi idi. Çabuk paslaştılar, hücuma hızlı çıktılar ve özellikle oyunun yönünü değiştirme konusunda çok başarılıydılar. 'ın çabukluğu ve hızı Ruiz-Vida ikilisinin hatalarını bile örttü.

İşte Beşiktaş'ın Cristiano Ronaldo'su!

Ancak hakemler maalesef pandemi döneminde iyi hazırlanmamışlar. Vida'nın hareketinin karşılığı sarı buçuk olmalıydı. VAR'daki Ümit Öztürk'ün Zorbay Küçük'ü "Gel sen karar ver" diye pozisyonu izlemeye davet etmemesi çok yanlış oldu. 'ın böyle hakem desteğine ihtiyacı yok.

İşte Beşiktaş'ın Cristiano Ronaldo'su!

ligde kalır mı bilemem ama yabancılar dahil tüm takımın değişmesi lazım. Çünkü sahadaki görüntü acemiler mangasına benziyor, oyuncular baskı yediğinde topa "benden gitsin" diye vuruyorlar.

İşte Beşiktaş'ın Cristiano Ronaldo'su!

Ljajic'i aramadı çünkü Burak sadece golcülük yapmadı, onun görevini de üstlenip Beşiktaş'ı bir lider gibi oynattı. Bu performansı da ve öğrencilerinin Avrupa şansını arttırdı...

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İşte Beşiktaş'ın Cristiano Ronaldo'su!
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