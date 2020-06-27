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kararlarını açıkladı!

Türkiye Kurulu, bugün gerçekleştirdiği toplantıda aldığı kararlar açıkladı.

Giriş Tarihi: 27.6.2020 16:59 ABONE OL
TFF Tahkim Kurulu kararlarını açıkladı!

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, bugün gerçekleştirdiği toplantıda aldığı kararlar açıkladı.

İşte TFF'den yapılan açıklama
TFF Tahkim Kurulu 27 Haziran 2020 günkü (24) sayılı olağanüstü toplantısında gündemindeki dosyayı inceleyerek aşağıdaki kararı almıştır. (*)
1. E.2020/135- K.2020/ 138

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Tic. A.Ş.'nin Başkanı Ahmet Ali Ağaoğlu, idarecileri Emin Kahraman,Yusuf Hayırlıoğlu ve Ertuğrul Doğan ile ilgili PFDK'nın 26.06.2020 tarihli idari tedbirin kaldırırılması yönündeki talebin redddine dair kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; itirazın reddine, oybirliği ile,

Karar verilmiştir.

TFF Tahkim Kurulu

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TFF Tahkim Kurulu kararlarını açıkladı!
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