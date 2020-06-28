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'dan maç yorumu! Her puanın değeri var

'in 29. haftasında ile Denizlispor 2-2 berabere kaldı. Denizlispor'un deneyimli hocası , düşme hattında alınan her puanın çok değerli olduğunu ifade etti.

İHA
Giriş Tarihi: 28.6.2020 21:23 ABONE OL
Bülent Uygun'dan maç yorumu! Her puanın değeri var

Denizlispor Teknik Direktörü Bülent Uygun, düşme potasında her puanın değerli olduğunu ifade etti.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Uygun, şu ifadeleri kullandı: "Bugün 200. maçım olması dolayısıyla Cüneyt hocam kırmızı kartını bana hediye etti. Bu bende anı olarak kalacak. Zor bir dönemden geçtik. Eksiklerimiz vardı. Rakibin özellikle rakibin zaafları yönünde uyguladığımız taktikle istediklerimizi yaptık. Yediğimiz golle biraz geri kaçmaya başladık. Sahadan beraberlikle ayrıldık. Düşme potasının yaşandığı bu dönemde her puanın değeri var. Önümüzde Gaziantepspor maçı var. İnşallah kazanıp, seyircimizi mutlu edip rahatlamak istiyoruz."

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Bülent Uygun'dan maç yorumu! Her puanın değeri var
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