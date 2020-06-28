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2-0 | MAÇ SONUCU

1.Lig'in 30'uncu haftasında lider ile karşı karşıya geldi. 'nda oynanan zorlu karşılaşma ev sahibi ekibin 2-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

Giriş Tarihi: 28.6.2020 19:40 Son Güncelleme: 28.6.2020 19:49 ABONE OL
Hatayspor 2-0 Balıkesirspor | MAÇ SONUCU

TFF 1. Lig'de 30. hafta karşılaşmasında lider Hatayspor, Balıkesirspor'u ağırladı. Antakya Atatürk Stadyumu'nda oynanan müsabaka, ev sahibi ekibin 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Hatayspor'a galibiyeti getiren golleri 52. dakikada penaltıdan Mesut Çaytemel ve 90'ıncı dakikada Mirkan Aydın kaydetti.

Son 3 haftada 2. galibiyetini alan Hatayspor, puanını 57'ye yükseltti ve bitime 4 hafta kala en yakın rakibinin 4 puan önünde liderliğini sürdürdü. Üst üste oynadığı 7 maçtan da galibiyet alamayan Balıkesirspor ise 35 puanla 12 sırada yer aldı.

Hatayspor, gelecek hafta Boluspor deplasmanına konuk olacak. Balıkesirspor ise evinde Karagümrük'ü ağırlayacak.

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Hatayspor 2-0 Balıkesirspor | MAÇ SONUCU
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