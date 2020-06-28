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'in 29. haftasında ile karşılaştı. Gol düellosuna sahne olan maçta kazanan Fenerbahçe oldu. Karşılaşmaya yedek başlayan , oyuna girdikten sonra ile ilginç bir diyalog yaşadı. İşte karşılaşmada yaşananlar ve o anların görüntüleri...

Giriş Tarihi: 28.6.2020 09:37 Son Güncelleme: 28.6.2020 09:43 ABONE OL
Kadıköy'de maçın önüne geçen görüntü! Hasan Ali Kaldırım ve Emre Belözoğlu...

'in 29. haftasında BtcTurk 'u ağırlayan , geride kalan hafta oynanan maçının ilk 11'ine göre 3 değişiklikle sahaya çıktı.

Kadıköy'de maçın önüne geçen görüntü! Hasan Ali Kaldırım ve Emre Belözoğlu...

Sarı-lacivertli ekipte sağ alt adalesindeki zarda kanama ve yırtık tespit edilen ile adalesinde sertleşme yaşayan Simon Falette, kadroda yer almadı.

Kadıköy'de maçın önüne geçen görüntü! Hasan Ali Kaldırım ve Emre Belözoğlu...

Bu iki oyuncunun yanı sıra, maçına ilk 11'de başlayan bir diğer oyuncu Ferdi Kadıoğlu ise teknik heyetin tercihi doğrultusunda yedek kulübesine çekildi.

Kadıköy'de maçın önüne geçen görüntü! Hasan Ali Kaldırım ve Emre Belözoğlu...

'de, bu isimlerin yerine sakatlığı geçen , Jailson ve sahaya sürüldü. Ayrıca, ailevi sebepler dolayısıyla ülkesi Slovenya'ya giden Miha Zajc da kadroda yer almadı.

Kadıköy'de maçın önüne geçen görüntü! Hasan Ali Kaldırım ve Emre Belözoğlu...

FENERBAHÇE'NİN 11'İ

Sarı-lacivertli ekip, BtcTurk karşısında, Altay Bayındır, Nabil Dirar, , , , Jailson, , Deniz Türüç, , Garry Rodrigues ve Vedat Muric 11'i ile mücadele verdi.

Kadıköy'de maçın önüne geçen görüntü! Hasan Ali Kaldırım ve Emre Belözoğlu...

'nin Brezilyalı futbolcusu Jailson, uzun bir aradan sonra ilk 11'de oynadı. Savunmadaki eksikler nedeniyle uzun süre stoperde görev yapan ve kötü performansıyla tepki toplayan Jailson, karşısında kendi pozisyonunda şans buldu.

Kadıköy'de maçın önüne geçen görüntü! Hasan Ali Kaldırım ve Emre Belözoğlu...

Jailson, 106 gün sonra ilk 11'de görevlendirildi. Brezilyalı oyuncu, ligde son olarak pandemiden önce deplasmanda oynanan İttifak Holding Konyaspor maçında ilk 11'de sahaya çıkmıştı.

Kadıköy'de maçın önüne geçen görüntü! Hasan Ali Kaldırım ve Emre Belözoğlu...

Sarı-lacivertli ekipte , BtcTurk karşısında formasına kavuştu. Sakatlığı sebebiyle karşısında forma giyemeyen tecrübeli stoper, ilk 11'deki yerini aldı.

Kadıköy'de maçın önüne geçen görüntü! Hasan Ali Kaldırım ve Emre Belözoğlu...

'nin tecrübeli futbolcusu , BtcTurk karşısında da savunmada görev yaptı. Başarılı orta saha, geçtiğimiz hafta karşısında yine bu pozisyonda görevlendirilmişti.

Kadıköy'de maçın önüne geçen görüntü! Hasan Ali Kaldırım ve Emre Belözoğlu...

HASAN ALİ PAZUBANDI UZATTI

Mücadeleye sonradan dahil olan , 'ın pazubandı kendisine getirmesine rağmen başarılı sol beki nazikçe reddetti ve mücadeleye kaptan olarak devam etmesini istedi.

Kadıköy'de maçın önüne geçen görüntü! Hasan Ali Kaldırım ve Emre Belözoğlu...

oyundan çıkınca, Belözoğlu pazubandın yeni sahibi oldu.

Kadıköy'de maçın önüne geçen görüntü! Hasan Ali Kaldırım ve Emre Belözoğlu...

*Görüntü Bein Sports'tan alınmıştır.

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Kadıköy'de maçın önüne geçen görüntü! Hasan Ali Kaldırım ve Emre Belözoğlu...
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