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Maçın ardından Fenerbahçeli iki yıldıza şok sözler!

'in 29. haftasında , sahasında 'u konuk etti. Son dakikaları heyecan fırtınası şeklinde geçen mücadelede kazanan 3-2'lik skorla Fenerbahçe oldu. Maçın ardından karşılaşmayı yorumlayan spor yazarları, Fenerbahçeli ve için flaş ifadeler kullandı. İşte o yazılar...

Giriş Tarihi: 28.6.2020 08:56 Son Güncelleme: 28.6.2020 09:08 ABONE OL
Maçın ardından Fenerbahçeli iki yıldıza şok sözler!

ÖMER ÜRÜNDÜL | Büyük bir hakem hatası var

'de düşük tempolu adeta pozisyonsuz bir ilk 45 dakika izledik. F.Bahçe'nin ligde bir hedefi yok. Futbolcular düşük motivasyonla ellerinden geldiğince mücadele etmeye çalışıyorlar.

Maçın ardından Fenerbahçeli iki yıldıza şok sözler!

Jailson- Ozan-Mehmet Ekici orta sahasıyla organize olmak mümkün değil. Rodrigues kopuk kopuk sahne alıyor, gol atmasına rağmen Muriqi de fiziki düşüş içinde.


Maçın ardından Fenerbahçeli iki yıldıza şok sözler!

Dün ilk yarıda F.Bahçe'de en iyi performans defans bloğundaydı. Düşme tehlikesi yaşayan Malatya, kontrollü anlayışa itibar ederek öncelikle savunma güvencesini oluşturmak için alan daraltıyor, ani ataklarla da pozisyon bulmaya çalışıyordu.

Maçın ardından Fenerbahçeli iki yıldıza şok sözler!

İkinci yarıda F.Bahçe riskleri artırınca ilk yarının aksine Malatya'dan arka arkaya tehlikeli ataklar geldi. Tam istedikleri ortamı bulmuşken Gökhan'ın kırmızı kartıyla sayısal eksikliğe düştüler.

Maçın ardından Fenerbahçeli iki yıldıza şok sözler!

Sonra F.Bahçe oyunu domine etmeye başladı, kısa sürede de güzel bir gol attılar. Ama ilginç bir oyun, 10 kişi oynayan ve tek farklı skor dezavantajında olan Malatya, iki duran topla üstün duruma geçtiler.

Maçın ardından Fenerbahçeli iki yıldıza şok sözler!

Ama F.Bahçe'den çok kısa sürede karşılık geldiği gibi bir de son saniyede galibiyet golünü buldu. 90 dakika sahada pek görünmeyen uzatmada iki önemli gole imza attı!


Maçın ardından Fenerbahçeli iki yıldıza şok sözler!

Bir paragraf da için açmak istiyorum. kupa maçında çok güzel bir gol attı. Sonra oyundan çıkarılırken tepki verdi. O hırsla futbolcu bir tepki verebilir, ancak böyle tepki veren bir oyuncunun, bir sonraki karşılaşmada mutlaka olumlu bir şeyler yapması lazım. İki maçta da Deniz sahada yokları oynadı.


Maçın ardından Fenerbahçeli iki yıldıza şok sözler!

'ın Gökhan'a gösterdiği ikinci sarı çok büyük bir hakem hatasıydı. Bilhassa ikinci sarının yoruma açık olmaması lazım. Bu pozisyonun yorumu dahi yoktu. Emre'nin dümene geçmesi takımın etkinliğini ciddi bir şekilde arttırdı.

Maçın ardından Fenerbahçeli iki yıldıza şok sözler!

GÜRCAN BİLGİÇ | Mağlup olan aslında galip

Dramatik bir maçtı. Son 15 dakikasına kadar taraftarı olmaktan bile pişmanlık duyacağınız iki takımın mücadelesinde, üst üste gelen goller "yenildim" diyeni, "galibiyet" kürsüsüne taşıdı. Ligde kalma mücadelesi veren Malatyaspor'un, "yanlış" bir kararla 10 kişi kalması, buna rağmen 1-0'dan gelip, 2-1'i bulması başka bir drama.


Maçın ardından Fenerbahçeli iki yıldıza şok sözler!

takım halinde "Bunun hesabını nasıl vereceğiz" diye düşünürken, bir dakika sonra beraberliği buldu, üç dakika arkasından da maçı kazandıran golü. Böylesine futbolsuz, keyifsiz bir akşamda, hüzünler ve sevinçlerin sürekli olarak yer değiştirmesi de futbolu hepimize sevdiren en önemli özelliği.

Maçın ardından Fenerbahçeli iki yıldıza şok sözler!

çok iyi çalıştırmış takımını. Ama ... Maçın hakemi... Uzun zamandır böylesine kötü yorumlar görmedim. Benzer pozisyonların birini devam ettirip, ötekini "oyna" diyen standart kayması bir yana; 'ye gösterdiği iki sarı kartta da yanlışı vardı.

Maçın ardından Fenerbahçeli iki yıldıza şok sözler!

Ve elbette kaptan Emre'nin yüzüne temas olmayan pozisyonda, hakemi karta yönlendiren "artistik" çabası da var. Çok üzüldüm. Futbolu bıraktığı sezonda büyük oyuncu olmasının yanında, agresifliği ile hatırlanacaktı belki. Akıllarda bu aldatmasıyla kalmaz umarım.


Maçın ardından Fenerbahçeli iki yıldıza şok sözler!

"Hepsi yapıyor, ne var ki" diye düşünen de olabilir aranızda. Tek söyleyeceğim; 39 yaşına gelmiş ; herkes değil. Başka takımlarda eleştirdiği aynı tip oyunculara edecek lafı da kalmadı taraftarının.


Maçın ardından Fenerbahçeli iki yıldıza şok sözler!

Kazanırken kaybettiği maça baktığımızda Malatyaspor'un neden düşme hattında olduğunu anladık. Bu oyuncularla, bu kadar yavaş düşünen akıllarla, ayağındaki topu kaptıranlar, yanındaki pas veremeyenleri gördüğümüzde de 'nin bugünkü durumunun nedeni ortaya çıktı bir kez daha.

Maçın ardından Fenerbahçeli iki yıldıza şok sözler!

Ve aynı maçındaki gibi; bu maç seyircili olsaydı kazanamaz, "Sat bunları başkan" tezahüratıyla gecenin faturası kesilirdi.

Maçın ardından Fenerbahçeli iki yıldıza şok sözler!
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Maçın ardından Fenerbahçeli iki yıldıza şok sözler!
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