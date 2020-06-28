Maçın ardından Fenerbahçeli iki yıldıza şok sözler!

Bir paragraf da Deniz Türüç için açmak istiyorum. Trabzonspor kupa maçında çok güzel bir gol attı. Sonra oyundan çıkarılırken tepki verdi. O hırsla futbolcu bir tepki verebilir, ancak böyle tepki veren bir oyuncunun, bir sonraki karşılaşmada mutlaka olumlu bir şeyler yapması lazım. İki maçta da Deniz sahada yokları oynadı.



