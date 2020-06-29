Avrupa'da yılın takası gerçekleşti! Barça ve Juve...

Avrupa'da gelecek sezonun ilk transfer bombası patladı. Barcelona ve Juventus, bir süredir konuşulan Arthur-Pjanic takasını resmen açıkladı.

İlk olarak Barcelona Kulübü, Brezilyalı orta saha oyuncusu Arthur'un 72 milyon euro ve 10 milyon euro bonuslar karşılığında Juventus'a transfer olduğunu duyurdu.

Daha sonra ise Juve'nin teknik direktörü Maurizio Sarri, Boşnak yıldızları Pjanic'in Barça ile anlaştığını duyurdu. İtalyan teknik adam yaptığı açıklamada, "Pjanic mutlu çünkü kariyerini harika bir kulüpte tamamlayacak. Hem Juventus, hem de Barcelona'da oynamış olacak" dedi.

Katalan ekibinin Pjanic için Juventus'a ödeyeceği bonservis bedeli ise henüz açıklanmadı.

Her iki oyuncu da gelecek sezon yeni kulüplerine katılacak.