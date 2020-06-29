Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Beşiktaş'a o isimden kötü haber!

'a o isimden kötü haber!

önderliğinde gelecek sezona hazırlanan , çalışmalarını da sürdürüyor. 'a, Yalçın'ın çok istediği isimden kötü haber geldi. Transferi takasla bitirmek isteyen siyah-beyazlılar, umulmadık bir yanıt aldı.

Giriş Tarihi: 29.6.2020 10:22 Son Güncelleme: 29.6.2020 10:23 ABONE OL
Beşiktaş'a o isimden kötü haber!

'ın talebi doğrultusunda takımı güçlendirmek için çalışmalarda bulunan Siyah-Beyazlılar, uzun süredir takip ettikleri Bernard Mensah'tan istediğini alamadı...

Beşiktaş'a o isimden kötü haber!

25 yaşındaki Ganalı orta saha oyuncusu için 'un kapısını, 'takasta oyuncu kullanarak bu transferi bitirelim' önerisiyle çalan , hiç beklemediği bir yanıtla karşılaştı.

Beşiktaş'a o isimden kötü haber!

Sezon başında ekibi 'le 3.6 milyon Euro'ya anlaşıp yetenekli futbolcunun bonservisini alan Sarı-Kırmızılılar'ın, bu bedeli ödemeyemediği öğrenildi.

Beşiktaş'a o isimden kötü haber!

Bundan dolayı sezon sonunda hukuki olarak Atletico'yla sıkıntı yaşama durumu ortaya çıkan , tecrübeli ismi borcuyla beraber gönderme kararı aldı.

Beşiktaş'a o isimden kötü haber!

Yönetimi'nin hem Mensah'ın borcundan kurtulup hem de az da olsa oyuncunun başka takıma transferinden bonservis bedeli elde etmeyi planladığı bildirildi.

Beşiktaş'a o isimden kötü haber!

Bu gelişmeyle birlikte Kayseri'nin, Mensah'a talip olacak bir kulüpten 4 milyon ile 4.5 milyon Euro arası bir talepte bulunduğu kaydedildi.

Beşiktaş'a o isimden kötü haber!

Fanatik'te yer alan haberde 'ın ise bu bedeli ödemeye olumlu bakmaması sebebiyle Kayseri'nin şimdiden başka bir talip kulüp arayışı içinde olduğu belirtildi.

Beşiktaş'a o isimden kötü haber!
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Beşiktaş'a o isimden kötü haber!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA