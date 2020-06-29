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’dan kurtuluyor

Adı Al-Hilal ile anılan Younes için Al-Nassr da resmen devreye girdi. Oyuncunun menajeriyle görüşmeler başladı

Giriş Tarihi: 29.6.2020 ABONE OL
Galatasaray Belhanda’dan kurtuluyor
Galatasaraylı Younes Belhanda ile yollar kesin olarak ayrılıyor. France Football, Belhanda'nın Suudi Arabistan'a transferinin an meselesi olduğunu yazdı. Daha önce adı Bafetimbi Gomis'in de formasını giydiği Al-Hilal takımıyla anılan Belhanda için Al-Nassr da resmen devreye girdi. Al-Nassr yetkilileri transfer görüşmeleri yapmak için sarı-kırmızılılardan izin alarak 30 yaşındaki 10 numaranın menajeriyle temas kurdu. En az 7 milyon Euro gelir beklenen Belhanda transferinin önümüzdeki günlerde resmen netlik kazanması bekleniyor. Böylelikle Galatasaray, bonuslarla birlikte yaklaşık 4 milyon Euro kazanan Faslı'nın maliyetinden kurtulmuş olacak.

GELMİŞ GEÇMİŞ EN KÖTÜ 10 NUMARA
Belhanda başakşehir maçında taraftarı çileden çıkardı. Faslı yıldıza sosyal medyadan ağır eleştiriler yapıldı. İşte bazıları:
* Galatasaray'da gelmiş geçmiş, en kötü on numara giyen topçu Belhanda'dır.
* Koskoca Galatasaray'ın 10 numarası Belhanda'ya emanet edildiyse vay halimize.
* Belhanda uzun süre görüşmeyelim birader, nereye gideceksen git artık.
* Belhanda bizi bitirdin.
* Belhanda kalırsa kimse kombine almaz.

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Galatasaray Belhanda’dan kurtuluyor
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