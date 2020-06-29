Galatasaray Belhanda’dan kurtuluyor

Galatasaraylı Younes Belhanda ile yollar kesin olarak ayrılıyor., Belhanda'nın Suudi Arabistan'a transferinin an meselesi olduğunu yazdı. Daha önce adı Bafetimbi Gomis'in de formasını giydiği Al-Hilal takımıyla anılanAl-Nassr yetkilileri transfer görüşmeleri yapmak için sarı-kırmızılılardan izin alarak 30 yaşındaki 10 numaranın menajeriyle temas kurdu.Belhanda transferinin önümüzdeki günlerde resmen netlik kazanması bekleniyor. BöylelikleBelhanda başakşehir maçında taraftarı çileden çıkardı. Faslı yıldıza sosyal medyadan ağır eleştiriler yapıldı. İşte bazıları:* Galatasaray'da gelmiş geçmiş, en kötü on numara giyen topçu Belhanda'dır.* Koskoca Galatasaray'ın 10 numarası Belhanda'ya emanet edildiyse vay halimize.* Belhanda uzun süre görüşmeyelim birader, nereye gideceksen git artık.* Belhanda bizi bitirdin.* Belhanda kalırsa kimse kombine almaz.