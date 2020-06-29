Galatasaray Belhanda’dan kurtuluyor

Galatasaraylı Younes Belhanda ile yollar kesin olarak ayrılıyor. France Football
, Belhanda'nın Suudi Arabistan'a transferinin an meselesi olduğunu yazdı. Daha önce adı Bafetimbi Gomis'in de formasını giydiği Al-Hilal takımıyla anılan Belhanda için Al-Nassr da resmen devreye girdi.
Al-Nassr yetkilileri transfer görüşmeleri yapmak için sarı-kırmızılılardan izin alarak 30 yaşındaki 10 numaranın menajeriyle temas kurdu. En az 7 milyon Euro gelir beklenen
Belhanda transferinin önümüzdeki günlerde resmen netlik kazanması bekleniyor. Böylelikle Galatasaray, bonuslarla birlikte yaklaşık 4 milyon Euro kazanan Faslı'nın maliyetinden kurtulmuş olacak.
GELMİŞ GEÇMİŞ EN KÖTÜ 10 NUMARA
Belhanda başakşehir maçında taraftarı çileden çıkardı. Faslı yıldıza sosyal medyadan ağır eleştiriler yapıldı. İşte bazıları:
* Galatasaray'da gelmiş geçmiş, en kötü on numara giyen topçu Belhanda'dır.
* Koskoca Galatasaray'ın 10 numarası Belhanda'ya emanet edildiyse vay halimize.
* Belhanda uzun süre görüşmeyelim birader, nereye gideceksen git artık.
* Belhanda bizi bitirdin.
* Belhanda kalırsa kimse kombine almaz.