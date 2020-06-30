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Kritik maç ’ın

Başakşehir-Galatasaray maçının hakemi , yarın TFF 1. Lig’de ikinci Erzurum ile üçüncü sıradaki ’u karşı karşıya getirecek önemli maçta düdük çalacak

Giriş Tarihi: 30.6.2020 ABONE OL
Kritik maç Ali Palabıyık’ın
MHK önemli bir atamaya imza attı… TFF 1. Lig'de 31. hafta heyecanı bugün başlarken ikincilik için önem taşıyan B.B Erzurum-Adana Demir maçına hafta sonunda Başakşehir-Galatasaray karşılaşmasını yöneten Ali Palabıyık'ı atadı. 1. Lig'de 34. maçlar sonunda ilk iki ekip direkt Süper Lig'e çıkarken, 3-4-5 ve 6. sırayı alacak takımlar play-off oynayacak.

BUGÜN
17.30 Keçiörengücü-Menemen Murat Erdoğan
19.00 Adanaspor-Altınordu Ramazan Keleş
20.00 Giresun-Bursaspor Suat Arslanboğa

YARIN
17.30 Boluspor-Hatayspor Bülent Birincioğlu
20.00 B.B.Erzurum-Adn.Demir Ali Palabıyık
20.00 Altay-Osmanlı T.Kaan Numanoğlu

PERŞEMBE
17.30 C.G.Ümraniye-Eskişehir Sarper Barış Saka
20.00 İstanbulspor-Akhisar Caner Ak
20.00 E.H. Balıkesir-F.Karagümrük Burak Şeker

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Kritik maç Ali Palabıyık’ın
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