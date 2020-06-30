Sahne gençlerin

Süper Lig'de Beşiktaş forması altında önemli işler yapan 19'luk sol bek Rıdvan Yılmaz sonrası, Galatasaray'da da stoper 17 yaşındaki Emin Bayram, Başakşehir karşısında önemli bir performans sergiledi.6 kez hava topuna çıkan ve 4'ünü kazanan genç oyuncu, Ozan Kabak'ı da hatırlattı. Ligin geride kalan haftalarında sahneye çıkan genç futbolcular geçtiğimiz sezona göre ise daha fazla adından söz ettirmeyi başardı. Kayserispor forması giyenBeşiktaş'ta 19'luk Ersin Destanoğlu kaleyi teslim aldı. Yine 19 yaşında Kartal Yılmaz ve Erdoğan Kaya, Beşiktaş'ın kulübe alternatifleri arasına girdi.2022 sonuna kadar Galatasaray ile kontratı bulunan genç oyuncu U17 Milli Takımı'nda 11 maçta forma giydi, 2 gol buldu.17 yaşındaki genç stoper Emin Bayram'ın Transfermarkt'a göre piyasa değeri 50 bin Euro…