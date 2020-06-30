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Sahne gençlerin

’da , ’ta Rıdvan Yılmaz’ın performansları göz doldurdu. Aslan’ın alt yapı ürünü olan genç oyuncu, %81’lik pas isabeti sağladı

Giriş Tarihi: 30.6.2020 ABONE OL
Sahne gençlerin
Süper Lig'de Beşiktaş forması altında önemli işler yapan 19'luk sol bek Rıdvan Yılmaz sonrası, Galatasaray'da da stoper 17 yaşındaki Emin Bayram, Başakşehir karşısında önemli bir performans sergiledi. 44 dakika sahada kalan Emin Bayram, 32 kez topla buluşurken %81'lik pas isabeti sağladı. 6 kez hava topuna çıkan ve 4'ünü kazanan genç oyuncu, Ozan Kabak'ı da hatırlattı. Ligin geride kalan haftalarında sahneye çıkan genç futbolcular geçtiğimiz sezona göre ise daha fazla adından söz ettirmeyi başardı. Kayserispor forması giyen Emre Demir 15 yaşında olmasına rağmen ligde gol atıp tarihe geçerken, Beşiktaş'ta 19'luk Ersin Destanoğlu kaleyi teslim aldı. Yine 19 yaşında Kartal Yılmaz ve Erdoğan Kaya, Beşiktaş'ın kulübe alternatifleri arasına girdi.

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2022 sonuna kadar Galatasaray ile kontratı bulunan genç oyuncu U17 Milli Takımı'nda 11 maçta forma giydi, 2 gol buldu.
17 yaşındaki genç stoper Emin Bayram'ın Transfermarkt'a göre piyasa değeri 50 bin Euro…

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