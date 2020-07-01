Altay 3 -0 Osmanlıspor (MAÇ SONUCU)

TFF 1. Lig'in 31. haftasında Altay, sahasında Osmanlıspor'u konuk etti.

Play-off mücadelesi veren İzmir ekibi, kümede kalma savaşı veren Başkent temsilcisini 3-0'lık skorla geçti. Bu sonucun ardından Altay 50 puana çıkarken, Osmanlıspor ise 24 puanda kaldı.

Ligin son 3 haftasına girerken Boluspor'un 6 puan gerisine düşen Osmanlıspor'un kümede kalma umutları azaldı.



MAÇTAN DAKİKALAR...

15. dakikada sol kanattan gelişen Altay atağında, Tatos'un pasıyla çizgiye inen Turgut Doğan Şahin, topu ceza sahası içine çevirdi. Ceza sahası içinde topla buluşan Kerim Avcı, sert bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-0



32. dakikada sağ kanattan yüklenen Altay'da Erhan Kartal ceza sahası için topu ortaladı. Osmanlıspor kalecisi Mele topu kontrol etmek isterken elinden kaçırınca meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0



36. dakikada gol pozisyonunda sakatlanan kaleci Mele yerine oyuna ikinci kaleci Ahmet Türkaslan dahil oldu.



47. dakikada orta alanda rakibinden topu kapan Tatos, sağ kanatta hareketlenen Turgut Doğan Şahin'e pas attı. Topu ceza sahası önüne kadar süren Turgut Doğan Şahin, ceza sahası içinde bekleyen Paixao'ya yerden pas verdi ve Paixao tek dokunuşla topu ağlarla buluşturdu. 3-0



64. dakikada sağ kanattan yüklenen Osmanlıspor'da Mertan Öztürk'ün ceza sahası içine yaptığı ortada topa kafa vuruşu yapan Todorovic'in vuruşunda top kalenin yanından az farkla auta çıktı.



69. dakikada gelişen Altay atağında Kerim Avcı kaleye şut atarken top kaleci Ahmet Türkaslan'dan oyun alanına döndü. Pozisyonun devamında Paixao tekrar şu attı ancak top az farkla auta çıktı.

