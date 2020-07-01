Boluspor kazandı Adanaspor küme düştü! Boluspor 1-0 Hatayspor (MAÇ SONUCU)

TFF 1. Lig'de hem zirve yarışını hem de kümede kalma yarışını ilgilendiren karşılaşmada Boluspor sahasında Hatayspor'u konuk etti.
Lider Hatayspor deplasmanda ateş hattından uzaklaşmak isteyen Boluspor'a 1-0 kaybetti. Ev sahibi ekibin tek golünü 47'de Mustafa Eskihellaç atarken, bu gol aynı zamanda maçın da sonucunu belirledi.
Ligin bitimine 3 hafta kala puanını 30'a çıkaran Boluspor, 21 puanlı Adanaspor'u küme düşürdü. Bu sonucun ardından Adanaspor, Eskişehirspor'un ardından TFF 1. Lig'e veda eden ikinci takım oldu.
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MAÇTAN DAKİKALAR...
21'inci dakikada, Bilal'in ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta kaleci topu güçlükle kornere çeldi.
37'nci dakikada Boluspor'un atağında ceza sahası dışında topla buluşan Bilal'in sert şutunda top az farkla dışarı çıktı.
38'inci dakikada Hatayspor'un sol kanattan geliştirdiği atakta ceza sahası içine açılan hava topuna yükselen Mirkan'ın kafa şutu kalecide kaldı.
41'inci dakikada, ceza sahası içinde oluşan karambolde topla buluşan Rayane'nin şutunda top auta gitti.
46'ncı dakikada Boluspor'un atağında Mustafa Eskihellaç kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu ağlara gönderdi: 1-0.
STAT: Atatürk
HAKEMLER: Bülent Birincioğlu (xxx), Murat Şener (xxx), Ali Tuna (xxx)
BOLUSPOR: Mosquera (xxx)- Sincere (xxx), İsmail (xx), Burak (xxx), Hayrullah (xxx), Bilal (xxx)(Dk.62 Gökhan x), Fethi (xxx), Cumali (xxx), Emir Halilovic (x), Mustafa Durak (xxx)(Dk.83 Arif ), Mustafa Eskihellaç (xxx)(Dk.76 Melih xx)
HATAYSPOR: Akın (xxx) - Popov (xx), Sadi (xx), Yusuf (xx), Mesut (xx), Selim (xxx)(Dk.88 Yasin), Kubilay (xxx), Rayane (xx) (Dk.57 Alican x), Caner (xx)(Dk.57 Soner xx), Gökhan (xx)(Dk.57 Idır Quali xx), Mirkan (xx)(Dk. 83 Hamza)
GOLLER: Dk. 46 Mustafa Eskihellaç (Boluspor)
KIRMIZI KART: Dk.60 Emir Halilovic (Boluspor)
SARI KARTLAR: Emir Halilovic, Mustafa Eskihellaç, Mosquera, Sincere (Boluspor) Rayane, Caner Hüseyin Bağ (Hatayspor)