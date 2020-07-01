Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Boluspor kazandı Adanaspor küme düştü! Boluspor 1-0 Hatayspor (MAÇ SONUCU)

kazandı küme düştü! Boluspor 1-0 (MAÇ SONUCU)

1. Lig'in 31. haftasında sahasında 'u 1-0 yendi. Bu sonuçla birlikte 'un ardından lige veda eden ikinci takım oldu. Boluspor puanını 30 yaparak, son 3 hafta kala Adana ekibini küme düşürdü. Öta yandan Bolu'dan eli boş dönen lider Hatayspor, 57 puanda kaldı.

Giriş Tarihi: 1.7.2020 19:42 Son Güncelleme: 1.7.2020 20:00 ABONE OL
Boluspor kazandı Adanaspor küme düştü! Boluspor 1-0 Hatayspor MAÇ SONUCU

TFF 1. Lig'de hem zirve yarışını hem de kümede kalma yarışını ilgilendiren karşılaşmada Boluspor sahasında Hatayspor'u konuk etti.

Lider Hatayspor deplasmanda ateş hattından uzaklaşmak isteyen Boluspor'a 1-0 kaybetti. Ev sahibi ekibin tek golünü 47'de Mustafa Eskihellaç atarken, bu gol aynı zamanda maçın da sonucunu belirledi.

Ligin bitimine 3 hafta kala puanını 30'a çıkaran Boluspor, 21 puanlı Adanaspor'u küme düşürdü. Bu sonucun ardından Adanaspor, Eskişehirspor'un ardından TFF 1. Lig'e veda eden ikinci takım oldu.

Coşkun Demirbakan: Bir şeyler yapamadığım için üzgünüm


MAÇTAN DAKİKALAR...

21'inci dakikada, Bilal'in ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta kaleci topu güçlükle kornere çeldi.

37'nci dakikada Boluspor'un atağında ceza sahası dışında topla buluşan Bilal'in sert şutunda top az farkla dışarı çıktı.

38'inci dakikada Hatayspor'un sol kanattan geliştirdiği atakta ceza sahası içine açılan hava topuna yükselen Mirkan'ın kafa şutu kalecide kaldı.

41'inci dakikada, ceza sahası içinde oluşan karambolde topla buluşan Rayane'nin şutunda top auta gitti.

46'ncı dakikada Boluspor'un atağında Mustafa Eskihellaç kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu ağlara gönderdi: 1-0.

STAT: Atatürk

HAKEMLER: Bülent Birincioğlu (xxx), Murat Şener (xxx), Ali Tuna (xxx)

BOLUSPOR: Mosquera (xxx)- Sincere (xxx), İsmail (xx), Burak (xxx), Hayrullah (xxx), Bilal (xxx)(Dk.62 Gökhan x), Fethi (xxx), Cumali (xxx), Emir Halilovic (x), Mustafa Durak (xxx)(Dk.83 Arif ), Mustafa Eskihellaç (xxx)(Dk.76 Melih xx)

HATAYSPOR: Akın (xxx) - Popov (xx), Sadi (xx), Yusuf (xx), Mesut (xx), Selim (xxx)(Dk.88 Yasin), Kubilay (xxx), Rayane (xx) (Dk.57 Alican x), Caner (xx)(Dk.57 Soner xx), Gökhan (xx)(Dk.57 Idır Quali xx), Mirkan (xx)(Dk. 83 Hamza)

GOLLER: Dk. 46 Mustafa Eskihellaç (Boluspor)

KIRMIZI KART: Dk.60 Emir Halilovic (Boluspor)

SARI KARTLAR: Emir Halilovic, Mustafa Eskihellaç, Mosquera, Sincere (Boluspor) Rayane, Caner Hüseyin Bağ (Hatayspor)

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: İkranur'un ön otopsi raporu açıklandı... İşte detaylar
SON DAKİKA! İkranur Tirsi'nin ilk otopsi raporunda şok detaylar! İkranur Tirsi son yolculuğuna uğurlanıyor
SON DAKİKA HABER: Survivor Evrim’den Nisa ile ilgili olay paylaşım! Sosyal medya bunu konuşuyor!
Survivor'da kim elendi, kim gitti? Dün akşam Survivor'da elenen yarışmacı kim oldu? 30 Haziran SMS oy sıralaması ve adaya veda eden isim!
SON DAKİKA | Müge Anlı’daki İkranur Tirsi’nin ölümüne ilişkin ön otopsi raporu çıktı! Minik kızın cansız bedeni...
Profesörün yılan sevgisi görenleri şaşırtıyor
'7-7.5 büyüklüğünde deprem ihtimali her geçen gün artıyor'
Bakan Berat Albayrak ve Esra Albayrak'ın 1 günlük bebeklerini bile hedef aldılar! Alçak paylaşıma gözaltı...
Son dakika haberi: İkranur Tirsi'nin ölümüne ilişkin Giresun Valisi Enver Ünlü'den açıklama geldi... "Şu anda ilk bulgulara göre herhangi bir cinsel istismar..."
Kredi faiz oranlarında son dakika indirimleri! Ziraat, İş Bankası, Garanti ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları ne kadar?
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

ARKADAŞINA GÖNDER
Boluspor kazandı Adanaspor küme düştü! Boluspor 1-0 Hatayspor (MAÇ SONUCU)
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA