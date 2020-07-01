Fenerbahçe'den flaş jübile kararı! İşte o isimler ve kadro

Fenerbahçe'de geçirdiği 9 yılın ardından olaylı bir şekilde sarı-lacivertlilerle sözleşmesini fesheden Alex de Souza'nın ayrılışı, sadece 'çubuklu'ya gönül verenleri değil tüm taraftarları üzmüştü.
Alex'in ayrılmasından çok ayrılış şekli döneme damga vurmuş, hiçbir yönetici Alex'i uğurlamaya gitmemişti.
Ancak taraftarlar günler öncesinden Alex'in evinin çevresinde kamp kurmuş, Brezilyalı yıldız ülkesine giderken de binlerce kişi tarafından yolcu edilmişti.
VOLKAN DEMİREL
Fenerbahçe forması giydiği dönemde sayısız başarıya imza atan isimlerden birisi de Volkan Demirel oldu.
Tecrübeli eldiven 17 yıl terlettiği Fenerbahçe formasıyla sayısız şampiyonluk yaşarken, derbi performansı halen herkesin aklında.
17 yıllık Fenerbahçe kariyerinde Kadıköy'de hiç derbi yenilgisi tatmayan Volkan, kırılması zor bir rekorun da sahibi.
Geçtiğimiz sezon yeni sözleşme teklifi almaması ve başka takımın formasını giymek istememesi nedeniyle futbol hayatını sonlandıran Volkan, sarı-lacivertlilerin teknik ekibinde yer alıyor.
EMRE BELÖZOĞLU
Galatasaray altyapısından yetişen ve sarı-kırmızılılar ile UEFA Kupası şampiyonluğu yaşayan Emre Belözoğlu, 2008 yılında Fenerbahçe'ye imza attığında herkesi şoke etmişti.
Küçüklüğünden beri Fenerbahçe'yi desteklediğini açıklayan Emre, daha sonra Atletico Madrid ve Medipol Başakşehir formaları giyse de sezon başında 3. kez Kanarya'ya imza attı.
EMRE, VOLKAN VE ALEX'E BÜYÜK ONUR
Fenerbahçe'de belki de her taraftarın hayali olan 'jübile maçı' sonunda gerçekleşecek.
Sarı-lacivertlilerin efsaneleri arasında isimlerini yazdıran Emre Belözoğlu, Volkan Demirel ve Alex de Souza Kadıköy'deki son maçlarına çıkacaklar.
Bu dev organizasyon 2020-21 sezonu öncesinde gerçekleştirilecek.
FORMA GİYMESİ BEKLENEN İSİMLER
Bu dev maçta forma giymesi beklenen isimler ise şöyle;
RÜŞTÜ REÇBER
FABIO LUCIANO
ÜMİT ÖZAT
MEHMET AURELIO
SELÇUK ŞAHİN
TUNCAY ŞANLI
MERT NOBRE
HOOIJDONK
SEMİH ŞENTÜRK
DENİZ BARIŞ
APPIAH
ANELKA
LUGANO
DEIVID
ROBERTO CARLOS
GÖKHAN GÖNÜL
CRISTIAN BARONI
MEHMET TOPUZ
ANDRE SANTOS
YOBO
MOUSSA SOW
MEHMET TOPAL
MEIRELES
KUYT
WEBO
OZAN TUFAN
LUIZ GUSTAVO