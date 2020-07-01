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'den flaş jübile kararı! İşte o isimler ve kadro

'de forma giydiği dönem sayısız başarıya imza atan gol ve asist rekorları kıran ve taraftarlarca heykeli dikilen Alex de Souza'nın ayrılış tarzı, tüm Fenerbahçelileri üzmüştü. Bunun yanında geçtiğimiz sezon futbolculuk kariyerine yeni sözleşme teklifi gelmediği için nokta koyan konusunda da taraftarlar bir burukluk yaşamıştı. Fenerbahçe Yönetimi, sezon sonunda futbola nokta koyacak ile birlikte bu isimlere de jübile yapma kararı aldı. İşte maçta forma giymesi beklenen isimler ve detaylar...

Giriş Tarihi: 1.7.2020 10:51 Son Güncelleme: 1.7.2020 10:53 ABONE OL
Fenerbahçe'den flaş jübile kararı! İşte o isimler ve kadro

'de geçirdiği 9 yılın ardından olaylı bir şekilde sarı-lacivertlilerle sözleşmesini fesheden Alex de Souza'nın ayrılışı, sadece 'çubuklu'ya gönül verenleri değil tüm taraftarları üzmüştü.

Fenerbahçe'den flaş jübile kararı! İşte o isimler ve kadro

Alex'in ayrılmasından çok ayrılış şekli döneme damga vurmuş, hiçbir yönetici Alex'i uğurlamaya gitmemişti.

Fenerbahçe'den flaş jübile kararı! İşte o isimler ve kadro

Ancak taraftarlar günler öncesinden Alex'in evinin çevresinde kamp kurmuş, Brezilyalı yıldız ülkesine giderken de binlerce kişi tarafından yolcu edilmişti.

Fenerbahçe'den flaş jübile kararı! İşte o isimler ve kadro

VOLKAN DEMİREL

forması giydiği dönemde sayısız başarıya imza atan isimlerden birisi de oldu.

Fenerbahçe'den flaş jübile kararı! İşte o isimler ve kadro

Tecrübeli eldiven 17 yıl terlettiği formasıyla sayısız şampiyonluk yaşarken, derbi performansı halen herkesin aklında.

Fenerbahçe'den flaş jübile kararı! İşte o isimler ve kadro

17 yıllık kariyerinde 'de hiç derbi yenilgisi tatmayan Volkan, kırılması zor bir rekorun da sahibi.

Fenerbahçe'den flaş jübile kararı! İşte o isimler ve kadro

Geçtiğimiz sezon yeni sözleşme teklifi almaması ve başka takımın formasını giymek istememesi nedeniyle hayatını sonlandıran Volkan, sarı-lacivertlilerin teknik ekibinde yer alıyor.

Fenerbahçe'den flaş jübile kararı! İşte o isimler ve kadro

EMRE BELÖZOĞLU

Galatasaray altyapısından yetişen ve sarı-kırmızılılar ile Kupası şampiyonluğu yaşayan , 2008 yılında 'ye imza attığında herkesi şoke etmişti.

Fenerbahçe'den flaş jübile kararı! İşte o isimler ve kadro

Küçüklüğünden beri 'yi desteklediğini açıklayan Emre, daha sonra ve formaları giyse de sezon başında 3. kez Kanarya'ya imza attı.

Fenerbahçe'den flaş jübile kararı! İşte o isimler ve kadro

Futbolu 'de bırakmayı hayal eden , bu isteğine sezon sonunda kavuşacak.

Fenerbahçe'den flaş jübile kararı! İşte o isimler ve kadro

'nin yeni sportif direktörü olacak olan için yönetim flaş bir karar aldı.

Fenerbahçe'den flaş jübile kararı! İşte o isimler ve kadro

EMRE, VOLKAN VE ALEX'E BÜYÜK ONUR

'de belki de her taraftarın hayali olan 'jübile maçı' sonunda gerçekleşecek.

Fenerbahçe'den flaş jübile kararı! İşte o isimler ve kadro

Sarı-lacivertlilerin efsaneleri arasında isimlerini yazdıran , ve Alex de Souza 'deki son maçlarına çıkacaklar.

Fenerbahçe'den flaş jübile kararı! İşte o isimler ve kadro

Bu dev organizasyon 2020-21 sezonu öncesinde gerçekleştirilecek.

Fenerbahçe'den flaş jübile kararı! İşte o isimler ve kadro

FORMA GİYMESİ BEKLENEN İSİMLER

Bu dev maçta forma giymesi beklenen isimler ise şöyle;

Fenerbahçe'den flaş jübile kararı! İşte o isimler ve kadro

RÜŞTÜ REÇBER

Fenerbahçe'den flaş jübile kararı! İşte o isimler ve kadro

FABIO LUCIANO

Fenerbahçe'den flaş jübile kararı! İşte o isimler ve kadro

ÜMİT ÖZAT

Fenerbahçe'den flaş jübile kararı! İşte o isimler ve kadro

MEHMET AURELIO

Fenerbahçe'den flaş jübile kararı! İşte o isimler ve kadro

SELÇUK ŞAHİN

Fenerbahçe'den flaş jübile kararı! İşte o isimler ve kadro

TUNCAY ŞANLI

Fenerbahçe'den flaş jübile kararı! İşte o isimler ve kadro

MERT NOBRE

Fenerbahçe'den flaş jübile kararı! İşte o isimler ve kadro

HOOIJDONK

Fenerbahçe'den flaş jübile kararı! İşte o isimler ve kadro

SEMİH ŞENTÜRK

Fenerbahçe'den flaş jübile kararı! İşte o isimler ve kadro

DENİZ BARIŞ

Fenerbahçe'den flaş jübile kararı! İşte o isimler ve kadro

APPIAH

Fenerbahçe'den flaş jübile kararı! İşte o isimler ve kadro

ANELKA

Fenerbahçe'den flaş jübile kararı! İşte o isimler ve kadro

LUGANO

Fenerbahçe'den flaş jübile kararı! İşte o isimler ve kadro

DEIVID

Fenerbahçe'den flaş jübile kararı! İşte o isimler ve kadro

ROBERTO CARLOS

Fenerbahçe'den flaş jübile kararı! İşte o isimler ve kadro

GÖKHAN GÖNÜL

Fenerbahçe'den flaş jübile kararı! İşte o isimler ve kadro

CRISTIAN BARONI

Fenerbahçe'den flaş jübile kararı! İşte o isimler ve kadro

MEHMET TOPUZ

Fenerbahçe'den flaş jübile kararı! İşte o isimler ve kadro

ANDRE SANTOS

Fenerbahçe'den flaş jübile kararı! İşte o isimler ve kadro

YOBO

Fenerbahçe'den flaş jübile kararı! İşte o isimler ve kadro

MOUSSA SOW

Fenerbahçe'den flaş jübile kararı! İşte o isimler ve kadro

MEHMET TOPAL

Fenerbahçe'den flaş jübile kararı! İşte o isimler ve kadro

MEIRELES

Fenerbahçe'den flaş jübile kararı! İşte o isimler ve kadro

KUYT

Fenerbahçe'den flaş jübile kararı! İşte o isimler ve kadro

WEBO

Fenerbahçe'den flaş jübile kararı! İşte o isimler ve kadro

OZAN TUFAN

Fenerbahçe'den flaş jübile kararı! İşte o isimler ve kadro

LUIZ GUSTAVO

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Fenerbahçe'den flaş jübile kararı! İşte o isimler ve kadro
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