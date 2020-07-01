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’in rüyası

Teknik direktörlüğünü Beşiktaş’ın eski hocası ’in yaptığı , Fenerbahçe’nin Kosovalı golcüsü için gözünü kararttı

Giriş Tarihi: 1.7.2020 ABONE OL
Slaven Bilic’in rüyası Vedat Muriqi
Fenerbahçeli Vedat Muriqi, Avrupa'yı peşinden koşturuyor, sarı-lacivertli yönetim ise Kosovalı golcüsünden gelecek para ile yeni sezon için güçlü bir kadro kurmayı planlıyor. Teknik direktörlüğünü Beşiktaş'ın eski hocası Slaven Bilic'in yaptığı İngiliz ekibi West Bromwich, Vedat için gözünü kararttı. Championship'te ikinci sırada yer alan ve Premier Lig'e yükselme mücadelesi veren Bilic, hem şampiyonluğu hem de golcü futbolcuyu istiyor. Sarı-lacivertliler 26 yaşındaki yıldızı için kapıyı en az 20 milyon Euro'dan açıyor.

İSTİKRAR ABİDESİ!
Geçen sezonu 36 maçta 17 gol, 8 asistle tamamlayan Vedat, bu sezon 32 karşılaşmada 17 gol, 7 asistle oynadı.

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Slaven Bilic’in rüyası Vedat Muriqi
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