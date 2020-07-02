Beşiktaş Fenerbahçe maçı (BJK-FB) derbi tarihi açıklandı! Süper Lig 33. hafta maç programı: Beşiktaş Fenerbahçe maçı ne zaman?

Beşiktaş Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından gelen son dakika haberine göre; Süper Lig'in 33. Hafta maç programında bulunan dev derbiye sayılı günler kaldı. Milyonlarca taraftar ve futbolsever ezeli rakip olan sarı lacivertli ve siyah beyazlıların mücadelesinde kimin galip geleceğini merak ediyor. Peki, Beşiktaş Fenerbahçe maçı ne zaman? Beşiktaş Fenerbahçe maç tarihi belli oldu mu? İşte detaylar…
Süper Lig'in 33. Haftasında Siyah beyazlı takım sarı lacivertli ekibi kendi sahasında ağırlayacak. Seyircisiz oynanacak olan karşılaşmada maket taraftarlar yerlerini alacak. Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı ve Amatör Şubelerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Hakan Avşar, Fenerbahçe ile oynanacak derbide konuk ekibin seyircisinin de maketlerine yer verileceğini belirtecek…
Dev derbi Süper Lig'in 33. haftasındaki Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi, 19 Temmuz Pazar günü oynanacak.
SÜPER LİG MAÇ PROGRAMI
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 32 ve 33. hafta maçlarının programı şöyle:
32. HAFTA
11 Temmuz Cumartesi:
21.00 Göztepe-Gençlerbirliği (Gürsel Aksel)
21.00 Fenerbahçe-Demir Grup Sivasspor (Ülker)
12 Temmuz Pazar:
18.30 MKE Ankaragücü-Galatasaray (Eryaman)
21.00 Fraport TAV Antalyaspor-Aytemiz Alanyaspor (Antalya)
21.00 Yukatel Denizlispor-Trabzonspor (Denizli Atatürk)
13 Temmuz Pazartesi:
18.30 Kasımpaşa-Çaykur Rizespor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)
18.30 Hes Kablo Kayserispor-Gaziantep FK (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
21.00 İttifak Holding Konyaspor-Medipol Başakşehir (Konya Büyükşehir Belediye)
21.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Beşiktaş (Yeni Malatya)
33. HAFTA
17 Temmuz Cuma:
21.00 Galatasaray-Göztepe (Türk Telekom)
18 Temmuz Cumartesi:
21.00 Medipol Başakşehir-Hes Kablo Kayserispor (Başakşehir Fatih Terim)
21.00 Aytemiz Alanyaspor-Yukatel Denizlispor (Bahçeşehir Okulları)
21.00 Trabzonspor-İttifak Holding Konyaspor (Medical Park)
19 Temmuz Pazar:
18.30 Çaykur Rizespor-BtcTurk Yeni Malatyaspor (Çaykur Didi)
18.30 MKE Ankaragücü-Fraport TAV Antalyaspor (Eryaman)
21.00 Gaziantep FK-Kasımpaşa (Kalyon)
21.00 Beşiktaş-Fenerbahçe (Vodafone Park)
20 Temmuz Pazartesi:
21.00 Demir Grup Sivasspor-Gençlerbirliği (Yeni 4 Eylül)