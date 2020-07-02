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Dananın kuyruğu kopuyor

Başkanı ve , zirvesinde bir araya gelecek. Görüşmede gidecekler ve kadroya katılacaklar masaya yatırılacak. Sergen Yalçın; Roco, Douglas ve Mirin’in üzerini çizerken alınmasını istediği Welinton ve Fernandes ile ilgili raporları sunacak.

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Giriş Tarihi: 2.7.2020 ABONE OL
Dananın kuyruğu kopuyor

Beşiktaş'ta bu hafta önemli bir zirve yapılacak. Başkan Ahmet Nur Çebi ile teknik direktör Sergen Yalçın bir araya gelerek transferi masaya yatıracak. Yalçın'ın bu görüşme için ekibiyle birlikte raporlarını hazırladığı ifade edildi. Kalmasını ve gitmesini istediği oyuncuları büyük ölçüde belirleyen deneyimli teknik adamın üstünü çizdiği ilk isimler Roco, Douglas ve Mirin. Atiba ve Gökhan'ın takımda tutulmasını isteyen Yalçın, takıma takviye noktasında Çebi ile fikir alışverişi yapacak.

TOPLANTI SONRASI YOĞUN MESAİ
Alanyaspor'dan eski öğrencileri Junior Fernandes ve Welinton'ı listesine yazan Yalçın, kadrosunda görmek istediği diğer oyuncularla ilgili raporlarını da hazırlamış durumda. Bu isimlerin dışında transfer hedefi olarak belirlenen oyuncuların da ekonomik ve teknik incelemesi geniş kapsamlı toplantıda konuşulacak konular arasında yer alıyor. Zirveden çıkacak sonucun ardından görüşmelerde bulunulan ve listede yer alan isimlerle temaslar hızlandırılacak.

LARİN'E YENİ TALİP ÇIKTI
Beşiktaş'ın Zulte Waregem'de kiralık olarak forma giyen futbolcusu Cyle Larin, Kartal'a geri dönüyor. Belçika basınında yer alan habere göre Zulte Waregem, sezon başında kiraladığı Kanadalı için 2.5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmama kararı aldı. Ancak bu kez Belçika'dan Royal Antwerp'in genç golcüyle ilgilendiği belirtildi.

ATIBA: DEVAM ETMEK İSTİYORUM
Beşiktaş'ın 37 yaşındaki futbolcusu Atiba Hutchinson, geleceğini siyah-beyazlı kulüpte şekillendirmek istediğini söyledi. Çocukluğundan beri yüksek enerji seviyesine sahip olduğunu belirten Kanadalı ön libero, beIN Sports'a şu açıklamalarda bulundu: "Türkiye'de insanlar gerçekten çok misafirperver. Ben, eşim, ailem, buradaki hayatımız, buradaki insanların yardımları sayesinde çok kolaylaştı ve buradaki deneyim bizim için çok keyifli bir hale dönüştü. Kendimi hâlâ çok iyi hissediyorum. Kesinlikle burada devam etmek istiyorum. Oyunculuk kariyerimden sonra burada bir rol almak ister miyim; kesinlikle duygularım, düşüncelerim pozitif."

ÖNCE TAHKİM SONRA UEFA!
Mesut Bakkal, "Mesut Bir Adamın Hikâyesi" adlı kitabında 1986-87 sezonunda oynadıkları Beşiktaş maçında kendisinin ve Denizlisporlu futbolcuların teşvik primi aldığını, ayrıca sahaya doping içeren madde kullanarak çıktıklarını yazmış, siyah-beyazlılar da bunun üzerine TFF'ye başvurarak ilgili sezonda şampiyonluğun kendilerine verilmesi gerektiğini belirtmişti. TFF, başvuruyu zaman aşımı sebebiyle reddederken yönetim, konuyu Tahkim'e taşıma kararı aldı. Siyah-beyazlılar, yine sonuç alamaması halinde UEFA ve AİHM seçeneklerini gündeme getirecek.

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Dananın kuyruğu kopuyor
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