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Dev final fetih günü

UEFA, ’ndaki 2020-21 sezonu Finali’nin, ’un fethedildiği 29 Mayıs’ta oynanacağını açıkladı

Giriş Tarihi: 2.7.2020 ABONE OL
Dev final fetih günü
UEFA, 2020-2021 sezonunun Şampiyonlar Ligi takvimini açıkladı. Grup aşaması maçlarının 20 Ekim'de başlayacağı duyuruldu. Final karşılaşmasının ise İstanbul'un fethedildiği tarih olan 29 Mayıs'ta oynanacağı ifade edildi. Bilindiği üzere pandemi döneminden önce 2019-20 sezonu Şampiyonlar Ligi final maçı İstanbul'da oynanacaktı ancak daha sonra Portekiz'in Lizbon kentine verilmişti. 2020-21 finalinise seyircili olarak İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak. İstanbul'da çifte bayram yaşanacak.

İŞTE ŞAMPİYONLAR LİGİ TAKVİMİ
Play-Off maçları: 22-30 Eylül 2020
Grup Aşaması Başlangıcı : 20 Ekim 2020
Son 16 Turu Maçları: 16-17 Şubat, 23-24 Şubat 2021
Çeyrek Final Maçları: 6-7 Nisan, 13-14 Nisan 2021
Yarı Final: 27-28 Nisan, 4-5 Mayıs 2021
Final: 29 Mayıs 2021 (İstanbul)

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