Fenerbahçe Muhammed Kiprit'in peşinde!

Gelecek sezon için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, şu ana dek İsmail Yüksek, Barış Sungur ve Mert Hakan Yandaş ile anlaşma sağladığı biliniyor. Sarı-lacivertliler, önümüzdeki sezon şampiyonluğu kimselere kaptırmak istemezken transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.