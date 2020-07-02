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'in peşinde!

Önümüzdeki sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak isteyen bir yandan da geleceğe yatırım yapmak için adımlar atıyor. Son yıllarda aldığı genç oyuncularla dikkat çeken sarı lacivertli takım bu isimlere bir yenisini eklemek istiyor. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 2.7.2020 16:49 Son Güncelleme: 2.7.2020 16:53 ABONE OL
Fenerbahçe Muhammed Kiprit'in peşinde!

Gelecek sezon için çalışmalarını sürdüren , şu ana dek İsmail Yüksek, Barış Sungur ve Mert Hakan Yandaş ile anlaşma sağladığı biliniyor. Sarı-lacivertliler, önümüzdeki sezon şampiyonluğu kimselere kaptırmak istemezken çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Fenerbahçe Muhammed Kiprit'in peşinde!

Yeni sezonda yepyeni bir kadro kurmak için girişimlerini sürdüren sarı-lacivertliler birçok isimle temaslarını sürdürürken, gündemine 'dan sürpriz bir ismi ekledi..

Fenerbahçe Muhammed Kiprit'in peşinde!

Ajansspor'un haberine göre; planlamasını yaşanan mali problemler nedeniyle bonservissiz ve yerli futbolcular üzerine kuran 'de B Takımı'nda forma giyen için girişimlere başlandı. Muhammed'i sezon içerisinde scout ekibine izleten sarı-lacivertlilerde genç oyuncuya olumlu rapor verildi.

Fenerbahçe Muhammed Kiprit'in peşinde!

'nin önümüzdeki günlerde 'in menajeriyle görüşeceği ve oyuncunun bonservis sorununu çözülürse bu transferi gerçekleştireceği öğrenildi.

Fenerbahçe Muhammed Kiprit'in peşinde!

1 YIL SÖZLEŞMESİ BULUNUYOR!
U21 Milli Takımımız'ın da formasını giyen 21 yaşındaki forvet, B takımında 21 maçta 16 gol atarak dikkatleri çekti. Muhammed'in kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

Fenerbahçe Muhammed Kiprit'in peşinde!

MUHAMMED KİPRİT KİMDİR?
1999 doğumlu genç futbolcu Türkiye U21 formasını giymektedir. Füchse Jugend takımı alt yapısında futbol kariyerine adım atan Muhammed Kiprit daha sonra TeBe Jugend oradanda Hertha BSC U19 takımında olmuştur.

Fenerbahçe Muhammed Kiprit'in peşinde!

'ye transferi gündemde olan Kiprit Türk asıllı doğumlu gurbetçi futbolcularımızdandır. Yaşantısını Almanya Berlin'de sürdürmektedir.

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Fenerbahçe Muhammed Kiprit'in peşinde!
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