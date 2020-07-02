Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Fenerbahçe'den Fatih Terim'i çıldırtacak hamle!

'den 'i çıldırtacak hamle!

Özellikle son yıllarda Emre Akbaba, Deniz Türüç, , Vedat Muriqi ve Mert Hakan Yandaş gibi isimler olmak üzere sık sık transferde birbirlerine rakip olan ve , bir kez daha karşı karşıya. Ancak Kanarya'nın bu hamlesi 'i çıldırtacak cinsten. İşte Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen yıldız isme Fenerbahçe'nin yaptığı inanılmaz teklif...

Giriş Tarihi: 2.7.2020 09:39 Son Güncelleme: 2.7.2020 09:41 ABONE OL
Fenerbahçe'den Fatih Terim'i çıldırtacak hamle!

Son iki yılda 'ın eski yıldızlarına ya da hedefindeki isimlere kanca atan 'den ortalığı karıştıracak bir hamle daha geldi.

Fenerbahçe'den Fatih Terim'i çıldırtacak hamle!

Sarı-Lacivertliler, 'da kiralık olarak forma giyen Henry Onyekuru'yu kadrosuna katmak için harekete geçti.

Fenerbahçe'den Fatih Terim'i çıldırtacak hamle!

ÖNCE MONACO İLE GÖRÜŞÜLDÜ

Alınan bilgilere göre ilk olarak Nijeryalı yıldızın kulübü Monaco ile temasa geçti.

Fenerbahçe'den Fatih Terim'i çıldırtacak hamle!

ARADA BÜYÜK FARK VAR

Yönetim ardından da Onyekuru'nun menajeriyle görüşme yaptı. 'nin 'da 6 ayda 650 bin Euro kazanan genç yıldıza 1 sezon için 2 milyon Euro teklif ettiği belirtiliyor.

Fenerbahçe'den Fatih Terim'i çıldırtacak hamle!

G.SARAY'I İSTİYORDU AMA...

Daha önce kariyerine 'da devam etmek istediğini ısrarla belirten Onyekuru'nun bu müthiş teklif sonrası ne yapacağı büyük bir merakla bekleniyor. (Takvim)

Fenerbahçe'den Fatih Terim'i çıldırtacak hamle!
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Fenerbahçe'den Fatih Terim'i çıldırtacak hamle!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA