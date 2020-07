Hıncal Uluç'tan Emre'ye: Frankenstein canavarısın!

Takımın için, oynadığın her an elinden geleni yapıyorsun. Yeteneklisin ve komple bir futbolcusun. Fatih Hocam seni sahiplense bugün, ülkenin en gözde futbolcularının başında geliyordun. Ama o adeta harcamak ister gibi davrandı sana.. Olacağın kadar olamadın.

Ama olacaksın Ömer!. Sen kendine güven ve yolunda devam et..