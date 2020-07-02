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Ofsayta iskelet analizi

Geliştirilmiş ofsayt teknolojisinde hücum ve savunma oyuncusunun iskeleti modellenecek. Sistem, pozisyonu analiz ederek orta hakeme bildirecek

Giriş Tarihi: 2.7.2020 ABONE OL
Ofsayta iskelet analizi
FIFA, 2022-23 sezonunda hayata geçirilmesi planlanan gelişmiş ofsayt teknolojisinin sunumunu gerçekleştirdi. 2019'da Dünya Kulüpler Kupası'nda ilk kez denenen yarı otomatik ofsayt teknolojisinin ardından geliştirilmiş versiyonu tanıtıldı. Sistem, ilgili pozisyonda hücum ve savunma oyuncusunun iskeletini doğru şekilde modelleyerek hangi vücut parçasının ofsaytta olduğunu, hangi vücut bölümünün ofsaytta olmadığını analiz edecek ve orta hakeme bildirecek. FIFA, gelişmiş ofsayt teknolojisinin bir karar mekanizması olmayacağını, tıpkı gol çizgisi teknolojisi gibi hakemlerin karar vermesine yardımcı bir araç olarak tasarlandığının altını çizdi.

Bülent Timurlenk diyor ki
İNCE POZİSYONLARI NETLEŞTİRİR
Pozisyonları sonuna kadar bitirme ve tartışmalı kararı VAR'a bırakma, iki yardımcı hakemin neredeyse bütün fonksiyonlarını yok etti. Sonunda olan oldu ve Muslera'nın ayağı kırıldı. VAR'dan gelecek ofsayt kararı için odada 'geri sar, oynat' bir zaman kaybı yaratıyor. Bu teknoloji devreye girdiğinde eş zamanlı olarak orta hakeme görüntü ile gitmez. Çünkü topun çıkış anı ve sonrasında topla buluşan oyuncunun pozisyonunu görebilmek için yine bir zamana ihtiyaç var. Bu çekilen çizgi santimlerle ölçülen ince ofsaytları netleştirmeye yarar.

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Ofsayta iskelet analizi
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