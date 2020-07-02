Ofsayta iskelet analizi

FIFA, 2022-23 sezonunda hayata geçirilmesi planlanan gelişmiş ofsayt teknolojisinin sunumunu gerçekleştirdi. 2019'da Dünya Kulüpler Kupası'nda ilk kez denenen yarı otomatik ofsayt teknolojisinin ardından geliştirilmiş versiyonu tanıtıldı.FIFA, gelişmiş ofsayt teknolojisinin bir karar mekanizması olmayacağını, tıpkı gol çizgisi teknolojisi gibi hakemlerin karar vermesine yardımcı bir araç olarak tasarlandığının altını çizdi.Pozisyonları sonuna kadar bitirme ve tartışmalı kararı VAR'a bırakma, iki yardımcı hakemin neredeyse bütün fonksiyonlarını yok etti. Sonunda olan oldu ve Muslera'nın ayağı kırıldı. VAR'dan gelecek ofsayt kararı için odada 'geri sar, oynat' bir zaman kaybı yaratıyor. Bu teknoloji devreye girdiğinde eş zamanlı olarak orta hakeme görüntü ile gitmez. Çünkü topun çıkış anı ve sonrasında topla buluşan oyuncunun pozisyonunu görebilmek için yine bir zamana ihtiyaç var. Bu çekilen çizgi santimlerle ölçülen ince ofsaytları netleştirmeye yarar.