Premier Lig'in yıldızından Fenerbahçe'ye müjde!

SATIN ALMA OPSİYONLU

Şu an 32. haftası tamamlanan Premier Lig'de 17. sırada olan ve bitime 6 hafta kala küme düşmenin güçlü adaylarından olan Aston Villa, eğer ligde kalamazlarsa Trezeguet'ye transfer görüşmeleri için izin verecek.