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'in yıldızından 'ye müjde!

'de gelecek sezon için çalışmaları sürerken, öncelikli hedeflerden biri de kanat transferi. Sarı-lacivertliler, bu doğrultuda flaş bir ismi gündemine almıştı. Gözünü 'e çeviren Fenerbahçe'ye, müjdeli haber de geldi. İşte son dakika Fenerbahçe transfer haberinin detayları...

Giriş Tarihi: 2.7.2020 12:45 Son Güncelleme: 2.7.2020 12:48 ABONE OL
Premier Lig'in yıldızından Fenerbahçe'ye müjde!

çalışmalarını büyük bir titizlikle yürüten 'de, adı gündeme gelmeye başladı.

Premier Lig'in yıldızından Fenerbahçe'ye müjde!

Sezon başında 'dan 'ya geçen Mısırlı futbolcu, 'ye dönmek istiyor. Ancak Aston Villa haberleri sonrası Trezeguet için net bir tavır koydu.

Premier Lig'in yıldızından Fenerbahçe'ye müjde!

Milliyet'te yer alan habere göre; İngiliz kulübü, 'de 'kümede kalma' mücadelesi verdiklerini 25 yaşındaki yıldıza anımsatarak, "26 Temmuz'da ligin son haftasını bekle" uyarısında bulundu.

Premier Lig'in yıldızından Fenerbahçe'ye müjde!

SATIN ALMA OPSİYONLU

Şu an 32. haftası tamamlanan 'de 17. sırada olan ve bitime 6 hafta kala küme düşmenin güçlü adaylarından olan , eğer ligde kalamazlarsa Trezeguet'ye görüşmeleri için izin verecek.

Premier Lig'in yıldızından Fenerbahçe'ye müjde!

2023'e kadar Ada kulübüyle sözleşmesi olan deneyimli yıldız, başta olmak üzere 'e dönmek fikrine sıcak bakıyor. Championship'te oynamak istemeyen yıldız oyuncu için satın alma opsiyonlu kiralık teklifini uygun görüyor.

Premier Lig'in yıldızından Fenerbahçe'ye müjde!

11 MİLYON EUROYA GİTTİ

Sezon başında 'dan 'ya tam 11 milyon euroya olan , istediği performansı sergileyemedi.35 resmi maçta oynayan Mısırlı kanat oyuncusu 4 gol attı, 3 asist yaptı.

Premier Lig'in yıldızından Fenerbahçe'ye müjde!

'de de 32 haftanın 28'inde süre alan 25 yaşındaki Trezeguet, 3 gol ve 2 asistle oynadı. Pandemi sonrası yeniden başlayan ligde 4 haftada 3 kez yedek kalan Trezeguet sadece 1 kez ilk 11'de şans buldu.

Premier Lig'in yıldızından Fenerbahçe'ye müjde!
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Premier Lig'in yıldızından Fenerbahçe'ye müjde!
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