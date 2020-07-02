Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Real Madrid 1-0 Getafe | MAÇ SONUCU

1-0 Getafe | MAÇ SONUCU

'nın 33'üncü haftasında sahasında Getafe ile karşılaştı. 'nın 2 puan kaybettiği haftada eflatun-beyazlılar 'un penaltıdan attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı ve ezeli rakibi ile arasındaki farkı 4'e çıkardı.

Giriş Tarihi: 3.7.2020 01:06 Son Güncelleme: 3.7.2020 01:06 ABONE OL
Real Madrid 1-0 Getafe | MAÇ SONUCU

İspanya La Liga'nın 33. haftasında Real Madrid evinde Getafe ile karşı karşıya geldi. Zorlu karşılaşmayı Zinedine Zidane'nin öğrencileri 1-0'lık skorla kazandı.

Kıran kırana geçen karşılaşmada eflatun-beyazlılara galibiyeti getiren golü 79'uncu dakikada Sergio Ramos penaltıdan kaydetti.

ÜST ÜSTE 21'İNCİ PENALTI

Real Madrid'in kaptanı Sergio Ramos, üst üste 21 penaltıda topu ağlara bırakmayı başardı.

Bu sezon ligde 9 gole ulaşan Ramos, 2006-07 sezonunda Garay'ın performansının ardından, bir sezonda en çok gol atan defans oyuncusu oldu.

FARK 4'E ÇIKTI

Real Madrid bu galibiyetle, Barcelona ile arasındaki puan farkını 4'e çıkardı. Katalan ekibinin Atletico Madrid ile oynadığı karşılaşma 2-2'lik beraberlikle sonuçlanmıştı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Danla Bilic ‘Cemal Can'la 5 ay evli kaldık beni aldattı’ demişti! Gerçek ortaya çıkınca Cemal Can Canseven’e böyle itiraf etti
SON DAKİKA HABERİ: İkranur Tirsi'nin ilk otopsi raporunda şok detaylar! İkranur Tirsi son yolculuğuna uğurlanıyor...
Survivor yeni takımlar nasıl oldu, kaptanlık oyununu hangi isimler kazandı? 2 Temmuz Survivor kırmızı ve mavi takım kaptanı kim oldu?
Sağlık Bakanlığı yayımladı! İşte Türkiye'nin Kovid-19 raporu
Han bebek yüzünü gösterdi!
ÖSYM ile 2020 YKS sınav sonuçları açıklanma tarihi belli oldu!! YKS sonuçları ne zaman, ayın kaçında açıklanacak?
BİM aktüel 3 Temmuz 2020 ürünler kataloğu BUGÜN raflarda yerini aldı! Bu hafta BİM'de hangi aktüel ürünler var?
SON DAKİKA: Nisa'nın sevgilisi Survivor Sercan hakkında flaş açıklamalar yaptı! "Seni rahat bıraksın yoksa tekmeyi basarım"
Kıvanç Tatlıtuğ eşi Başak Dizer’in rahat edebilmesi için villa tuttu! Kirası dudak uçuklattı!
Nuri Alço 33 yaş küçük sevgilisi Burcu Sezginoğlu ile sessiz sedasız evlendi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Real Madrid 1-0 Getafe | MAÇ SONUCU
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA