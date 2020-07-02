Real Madrid 1-0 Getafe | MAÇ SONUCU

İspanya La Liga'nın 33. haftasında Real Madrid evinde Getafe ile karşı karşıya geldi. Zorlu karşılaşmayı Zinedine Zidane'nin öğrencileri 1-0'lık skorla kazandı.
Kıran kırana geçen karşılaşmada eflatun-beyazlılara galibiyeti getiren golü 79'uncu dakikada Sergio Ramos penaltıdan kaydetti.
ÜST ÜSTE 21'İNCİ PENALTI
Real Madrid'in kaptanı Sergio Ramos, üst üste 21 penaltıda topu ağlara bırakmayı başardı.
Bu sezon ligde 9 gole ulaşan Ramos, 2006-07 sezonunda Garay'ın performansının ardından, bir sezonda en çok gol atan defans oyuncusu oldu.
FARK 4'E ÇIKTI
Real Madrid bu galibiyetle, Barcelona ile arasındaki puan farkını 4'e çıkardı. Katalan ekibinin Atletico Madrid ile oynadığı karşılaşma 2-2'lik beraberlikle sonuçlanmıştı.