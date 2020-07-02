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Şampiyonluk vadetmedim

’deki 2 yıllık başkanlık sürecini değerlendiren önemli sözler söyledi: "Bu bir dönüşüm projesi dedim. Ben şampiyonluk vadetmedim. 4 Haziran sabahına dönsem bir sonraki seçime girerdim. Yeni sezonun planlarını yaptık"

Giriş Tarihi: 2.7.2020 ABONE OL
Şampiyonluk vadetmedim
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, bir televizyonun canlı yayınında yaptığı konuşmada gündeme dair önemli açılamalarda bulundu. Koç'un satır başları şöyle: Amiral gemimiz olan futbolda başarısız olunca diğer başarılar göz ardı ediliyor. Futbolda ilk sezon pek çok hatalarımız oldu, uzak kaldık hedeflerimizden. İkinci sezona iyi başladık sonra ne olduysa 7 haftada yarışın dışında kaldık.

ISTAKOZ BİLE 5 YILDA YETİŞİYOR
İşler kötü giderken iyi yönetemedik. Harcama limitinden de çok sıkıntı çektik. Bugün bir ıstakoz bile 5 yılda yetişiyor. Geçmişe bakarsak o dönemde en uygun isim Cocu idi ama tutmadı. Comolli'yi getirdik o da tutmadı. Birçok oyuncu getirdik, büyük ses getirdi ama onlar da tutmadı. Ben hiçbir zaman şampiyonluk vadetmedim. Bu bir dönüşüm projesidir dedim. Her türlü dönüşümün sisli dönemleri vardır. Biz de o dönemlerden geçiyoruz.

FAYDAM OLMAZSA ADAY OLMAM
Tekrar 4 Haziran sabahına dönsem bir sonraki seçime girerdim. Bazen kazanınca kaybediyorsun bazen kaybedince kazanıyorsun. Gerçekler bizim üstümüzde kaldı. Neyi devraldığımızı tam da anlatmadık. Zamanı gelince aday olacak mıyım göreceğiz. Bu bir delilik işi. Ben fayda sağlamayacağıma inanırsam aday olmam. Varsa bir aday çıksın hemen seçime gidelim. Varsa aday, hemen önünü açalım onun. İleriye dönük olarak da gelecek sezonun planlamalarını detaylı ve titiz bir şekilde yaptık.

5-6 OYUNCUYLA ANLAŞTIK...
Tecrübeli ve genç oyuncuların daha iyi bir karışımını yapmak istiyoruz. 5-6 oyuncuyla belli olacak noktaya geldik. İki tane net hızlı kanat oyuncusuna ihtiyacımız var. Diğerleri de kim gidecek kim gelecek onlara bağlı. Türk oyunculara ağırlık veriyoruz. Fenerbahçe'yi kariyer fırsatı olarak görecek bir hocaya odaklandık, anlaştık. Süper Lig'de sezon bitince yeni hocayı açıklayacağız (Erol Bulut).

CANER VE GÖKHAN İÇİN %50 İYİ BİR RAKAM!
Koç, "Caner ve Gökhan Gönül transfer edilecek mi? Taraftarların yüzde 50'si istiyor" sorusuna, "Yüzde 50 iyi bir oran" yanıtını verdi. Mert Hakan konusunda G.Saray'la gerilim yaşamadıklarını söyleyen Başkan, Mesut Özil için ise "Bizim paramız yetmez. Sembolik bir rakama gelecekse o zaman bakarız. Yanılmıyorsam 12 milyon Euro alıyor" dedi.

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