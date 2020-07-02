Şampiyonluk vadetmedim

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, bir televizyonun canlı yayınında yaptığı konuşmada gündeme dair önemli açılamalarda bulundu. Koç'un satır başları şöyle: Amiral gemimiz olan futbolda başarısız olunca diğer başarılar göz ardı ediliyor.uzak kaldık hedeflerimizden. İkinci sezona iyi başladık sonra ne olduysa 7 haftada yarışın dışında kaldık.İşler kötü giderken iyi yönetemedik. Harcama limitinden de çok sıkıntı çektik. Bugün bir ıstakoz bile 5 yılda yetişiyor.Birçok oyuncu getirdik, büyük ses getirdi ama onlar da tutmadı.Biz de o dönemlerden geçiyoruz.Tekrar 4 Haziran sabahına dönsem bir sonraki seçime girerdim. Bazen kazanınca kaybediyorsun bazen kaybedince kazanıyorsun. Gerçekler bizim üstümüzde kaldı. Neyi devraldığımızı tam da anlatmadık.Varsa aday, hemen önünü açalım onun. İleriye dönük olarak da gelecek sezonun planlamalarını detaylı ve titiz bir şekilde yaptık.Tecrübeli ve genç oyuncuların daha iyi bir karışımını yapmak istiyoruz. 5-6 oyuncuyla belli olacak noktaya geldik.Diğerleri de kim gidecek kim gelecek onlara bağlı. Türk oyunculara ağırlık veriyoruz.Süper Lig'de sezon bitince yeni hocayı açıklayacağız (Erol Bulut).Koç,"Caner ve Gökhan Gönül transfer edilecek mi? Taraftarların yüzde 50'si istiyor" sorusuna, "Yüzde 50 iyi bir oran" yanıtını verdi.konusunda G.Saray'la gerilim yaşamadıklarını söyleyen Başkan,için ise "Bizim paramız yetmez. Sembolik bir rakama gelecekse o zaman bakarız. Yanılmıyorsam 12 milyon Euro alıyor" dedi.