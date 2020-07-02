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tarihi rekorun peşinde!

pazar günü ’da ’a kaybetmezse tarihinin en uzun 3. deplasman yenilmezlik serisine imza atacak. Diğer iki maçından da puan alırsa, rekoru egale edecek.

YUNUS EMRE SEL
Giriş Tarihi: 2.7.2020 ABONE OL
Trabzonspor tarihi rekorun peşinde!

Şampiyonluk mücadelesini sürdüren ve pazar günü Galatasaray ile oynayacağı karşılaşmada 3 puanı 'olmazsa olmaz' olarak gören Trabzonspor, dış sahadaki performansıyla dikkat çekiyor. Bu sezon çıktığı 14 deplasman maçının sadece birini kaybeden Fırtına, son 11 dış saha maçında yenilmedi. Galatasaray deplasmanından da mağlup ayrılmazsa bu sezon üst üste 12'nci dış saha karşılaşmasını yenilgisiz tamamlayacak olan bordo-mavililer, bu alanda 1981-82 ve 1983-84 sezonlarında elde ettiği 14 maçlık seriden sonraki tarihinin en iyi 3'üncü performansını yakalamış olacak.

TEK YENİLGİ SİVASSPOR'DAN
Trabzonspor, ligde kalan 3 deplasman maçından da (G.Saray, Denizli, Kayseri) puan alırsa 1981-82 ve 1983- 84 sezonlarıyla birlikte tarihinin en uzun deplasman yenilmezlik serisini elde edecek. Bordo-mavililer, bu sezon rakip sahadaki tek yenilgisini 23 Eylül 2019'da son dakika golüyle Sivas'tan (2-1) almıştı.

SÖRLOTH PLANI
Trabzonspor'un Norveçli yıldızı Sörloth, Galatasaray maçına odaklandı. Ankaragücü'ne attığı golle ligde 6 maçlık sessizliğini bozan Kuzeyin Kralı, pazar gecesi Türk Telekom'da ağları havalandırıp takımını galibiyete taşımak istiyor. Bu sezon İstanbul'un 3 büyük kulübünü boş geçmeyen oyuncu, Beşiktaş'a 3, Fenerbahçe ve Galatasaray'a karşı da 1'er kez gol sevinci yaşamıştı. Teknik direktör Çimşir, Sörloth'u ceza sahası içinde topla buluşturmaya yönelik bir oyun planı hazırlıyor. İdmanlarda bu taktik üzerinde duran genç çalıştırıcı, orta saha oyuncularından Sörloth'un defansın arkasına yapacağı koşulara pas atmalarını istedi.

MUHAMMET TAHA İMZAYA GELİYOR
Trabzonspor, Altınordu'dan 310 bin Euro bedelle transfer etmek için anlaşmaya vardığı Muhammet Taha Tepe'yi Trabzon'a getiriyor. Yarın şehre gelmesi beklenen 18 yaşındaki kalecinin önce sağlık kontrolünden geçeceği, ardından da düzenlenecek törenle imza atacağı öğrenildi. Muhammet ile 4 yıllık kontrat yapacak olan bordo-mavililer, böylelikle kısa süre içerisinde Erce Kardeşler, Salih Kavrazlı ve Atakan Gündüz'den sonra Altınordu kulübünden 4. oyuncuyu kadrosuna katmış olacak.

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Trabzonspor tarihi rekorun peşinde!
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