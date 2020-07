Çapraz ateş

Yarın oynanacak Antalya-Başakşehir maçının sonucu, pazar günkü Galatasaray-Trabzonspor mücadelesini nasıl şekillendirir?Fatih Terim, Başakşehir maçından sonra oynanan futbolu çok övmüştü. Yine aynı taktikle mi (4-6-0) mücadele eder?Nwakaeme ve Ekuban'ın takıma dönmesi ve dönmemesine göre Hüseyin Çimşir'in oyun planı nasıl olmalı?Antalya'daki 90 dakikanın sonucunun, büyük maçı psikolojik olarak etkileyeceğini düşünüyordum. AncakOnyekuru'nun bugün futbol piyasasında bir değeri varsa bunu Fatih Terim'e borçludur. Onyekuru'nun çok kritik Trabzon maçında oynamaması Terim'in elini kolunu bağladı. Nijeryalı oyuncu, takımın yapısını da hücum anlamında olumsuz etkileyecektir. Antalya, Başakşehir'e çelme takarsa Trabzonspor ayağına tekrar gelen liderlik şansını tepmemek için mücadele edecektir.Galatasaray, Devler Ligi'ne gidebilmek için her şartta Trabzon'u yenmek zorunda..G.Saray'ın, Başakşehir maçındaki tek eksiği, golcüsünün olmamasıydı. 90 dakika boyunca coşkulu ve dirençli bir Galatasaray izledik. Okan Buruk'un öğrencileri bu tempodan rahatsız oldular, sertliğe başvurdular.Dizinin ağrıdığını söyleyen Falcao Trabzon maçında sahne alamayacak. Aslan gol sorununu santrforsuz çözmeye çalışacak. Mariano ve Marcao'nun dönmesi Galatasaray'ın pas kalitesini artıracaktır. Terim, defansı Emin-Marco ikilisinden oluşturup Seri'nin yanına da Donk'u monte edebilir. Saracchi'nin kanat bindirmeleri etkili olacaktır. Onyekuru'nun Florya'yı terk etmesinden sonra Terim'in yalancı santrfor olarak kullanacağı iki isim var. Emre Akbaba ya da Sekidika.Nwakame'nin yokluğunda Trabzonspor hücum hattı duraklama dönemine girdi. Nwakame; hem Ekuban'ı hem Sörloth'ı hem de Sosa'yı oynatan bir oyuncuydu. Üstelik en büyük özelliğiİkisinin oynaması Trabzonspor'a güç katar. Ancak sakatlık performansının ne derecede olduğunu bilmiyoruz. Sosa sakatlıktan döndü ama alıştığımız form grafiğinde değildi. Terim,ve'ye göre oyun yapısı ve kadro tercihinde değişiklik yapabilir.Başakşehir, kendisi için çok önemli bir maça 3 oyuncusundanyoksun çıkacak. Ligin boyu kısaldıkça özellikle şampiyonluk yarışı ve de küme düşme hattındaki takımlar için her puan büyük önem taşıyor. Antalyaspor, 11 maçtır başarılı bir performans gösteriyor. Yani şampiyonluğu belirleme açısından çok önemli bir maç., Galatasaray- Trabzonspor mücadelesi her iki takım için de daha farklı bir duruma gelir. Çünkü bu maçtan Galatasaray 3 puanla ayrıldığı takdirde az da olsa şampiyonluk şansı belirir. Trabzonspor'un kazanması halinde ise şampiyonluk daha yakın gözükmekte. Başakşehir'in kazanması halinde ise her iki takım için de hedefler daha değişik olacaktır.Önde santrforunuz yoksa yapacağınız herhangi bir şey olmaz. Başakşehir maçında Fatih Terim böyle bir tercihle sahaya çıkmak zorunda kaldı. Yani 4-6-0… Kalabalık bir orta alan ve gezen oyuncular karşı takım savunması için zorluk çıkartır.Genel anlamda ortaya koydukları pozitif oyun sonrasında bu maçta da aynı taktik anlayışla sahaya çıkacaklarını düşünüyorum. ÖzellikleFutbola verilen 3 haftalık aranın ardından yaşanan bir gerçek var ki oyuncular fiziksel anlamda istenilen düzeyde değildi. Bu yüzden önce Trabzonspor'un hücumunu şekillendiren en etkili ismi Nwakaeme ile başlayan sakatlıklar Ekuban gibi mücadele gücü ile rakip savunmalar için büyük sorunlar yaratan oyuncu kaybedildi.Bu maçta Nwakaeme ve Ekuban oynar mı? Kolay görünmüyor. Kadroya alınarak oyunun belirli süreleri şans verilse bile yapacakları katkı gerekli yeterlilikte olabilir mi? Hüseyin Çimşir, bu iki oyuncudan yararlanamayacaksa rakibin orta alandaki oyuncu fazlalığını göz önüne alarak ona göre bir taktik uygulamalı.Fatih Terim bu sezon 5 derbi maçta 3 beraberlik, 1 galibiyet, 1 yenilgi aldı. F.Bahçe ile 0-0 berabere kalıp 3-1 yendi. Beşiktaş'a 0-0 ve 1-0'lık skorlarla diş geçiremedi. Trabzon'la ilk maç 1-1 bitmişti.Takımın başına ikinci yarıda geçen Hüseyin Çimşir bu sezon 3 büyüklere karşı 2'si lig, 2'si kupada 4 maça çıktı. F.Bahçe'yi kupada 2-1 ve 3-1 yenerken ligde de 2-1'le geçti. Beşiktaş'la 2-2 berabere kaldı.