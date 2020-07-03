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Denizlispor - Gaziantep FK | CANLI

'in 30'uncu hafta açılış maçında sahasında Gaziantep FK ile karşı karşıya geliyor. Ev sahibi takım, 32 puanla 12. sırada yer alırken konuk ekip ise 35 puanla 10. sırada bulunuyor. Zorlu karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...

Giriş Tarihi: 3.7.2020 20:58 Son Güncelleme: 3.7.2020 20:58 ABONE OL
Denizlispor - Gaziantep FK | CANLI

Süper Lig'de heyecan 30. hafta müsabakaları ile devam ediyor. Haftanın açılış mücadelesinde Yukatel Denizlispor sahasında Gaziantep FK'yı konuk ediyor.

Denizli Atatürk Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Özgür Yankaya düdük çalıyor.

İLK 11'LER:

Denizlispor: Tolgahan, T. Lopes, Mustafa, Oğuz, Zeki, Berdich, Aissati, Murawski, Recep, Estupinan, Rodallega

Gaziantep FK: Günay, Papy, Tosça, Oğuz, Güray, Kana, Andre, Morais, Kenan, Kayode, Maxim

RECEP GERİ DÖNDÜ

Süper Lig'de corona virüsü salgını nedeniyle verilen ara sonrası çıktığı 3 maçta galibiyetle tanışamayıp alt sıralarda kalan Yukatel Denizlispor'da topuğundan sakatlık geçiren Recep Niyaz geri döndü. Yıldız futbolcu zorlu karşılaşmada 11'deki yerini aldı.

GAZİANTEP FK 7 HAFTADIR KAZANAMIYOR

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK son 7 karşılaşmada galibiyetle tanışamadı. Oynadığı son 7 maçta 2 mağlubiyet ve 5 beraberlik elde eden kırmızı-siyahlılar, son galibiyet sevincini 22. haftada sahasında Çaykur Rizespor'u 2-0 yenerek yaşamıştı.

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Denizlispor - Gaziantep FK | CANLI
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