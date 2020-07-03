Denizlispor - Gaziantep FK | CANLI

Süper Lig'de heyecan 30. hafta müsabakaları ile devam ediyor. Haftanın açılış mücadelesinde Yukatel Denizlispor sahasında Gaziantep FK'yı konuk ediyor.
Denizli Atatürk Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Özgür Yankaya düdük çalıyor.
İLK 11'LER:
Denizlispor: Tolgahan, T. Lopes, Mustafa, Oğuz, Zeki, Berdich, Aissati, Murawski, Recep, Estupinan, Rodallega
Gaziantep FK: Günay, Papy, Tosça, Oğuz, Güray, Kana, Andre, Morais, Kenan, Kayode, Maxim
RECEP GERİ DÖNDÜ
Süper Lig'de corona virüsü salgını nedeniyle verilen ara sonrası çıktığı 3 maçta galibiyetle tanışamayıp alt sıralarda kalan Yukatel Denizlispor'da topuğundan sakatlık geçiren Recep Niyaz geri döndü. Yıldız futbolcu zorlu karşılaşmada 11'deki yerini aldı.
GAZİANTEP FK 7 HAFTADIR KAZANAMIYOR
Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK son 7 karşılaşmada galibiyetle tanışamadı. Oynadığı son 7 maçta 2 mağlubiyet ve 5 beraberlik elde eden kırmızı-siyahlılar, son galibiyet sevincini 22. haftada sahasında Çaykur Rizespor'u 2-0 yenerek yaşamıştı.