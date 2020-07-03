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'de hoca adayları 2'ye indi! ve ...

sezon iyi başladı ancak ikinci yarıda yaşanan üst üste puan kayıpları ile şampiyon yarışından uzaklaştı. Bu süreç sonunda ile yollar ayrıldı. Corona virüsünden dolayı hoca arayışlarında aceleci davranmayan sarı lacivertli takımda aylardır yeni hoca belirlenmedi. Önümüzdeki sezonun hazırlıklarına başlayan Fenerbahçe çalışmalar sonucunda hoca adayını 2'ye indirdi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 3.7.2020 08:44 Son Güncelleme: 3.7.2020 08:48 ABONE OL
Fenerbahçe'de hoca adayları 2'ye indi! Erol Bulut ve Okan Buruk...

'de yeni teknik direktör için ile bir adım öne çıktı.

Fenerbahçe'de hoca adayları 2'ye indi! Erol Bulut ve Okan Buruk...

Başkan önceki gün katıldığı programda, "Birine odaklandık, sezon bitirince açıklayacağız" demiş ancak isim vermemişti.

Fenerbahçe'de hoca adayları 2'ye indi! Erol Bulut ve Okan Buruk...

Koç'un, "Hoca, menajer, sportif direktör tek vücut olmalı" kriteri, 'nun gelecek sezon sportif direktörlüğe getirilme ihtimali de göz önüne alındığında takımın onunla uyumlu çalışacak bir Türk hocaya emanet edileceği görüşüne ağırlık kazandırdı.

Fenerbahçe'de hoca adayları 2'ye indi! Erol Bulut ve Okan Buruk...

Yönetim içinde de 'le şampiyonluk kovalayan ve 'u kupada finale çıkaran isimlerine olumlu bakıldığı belirtiliyor.

Fenerbahçe'de hoca adayları 2'ye indi! Erol Bulut ve Okan Buruk...

Buruk'un ile yakın arkadaş olması, 'un ise kulübü tanıması avantaj olarak görülüyor.

Fenerbahçe'de hoca adayları 2'ye indi! Erol Bulut ve Okan Buruk...

Gündemdeki diğer adaylardan 'nin ise yüksek maliyeti engel.

Fenerbahçe'de hoca adayları 2'ye indi! Erol Bulut ve Okan Buruk...

Temas kurulduktan sonra beklemeye alınan Nenad Bjelica ve 'nın ise düşük de olsa hala şanslarının bulunduğu ifade ediliyor.

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Fenerbahçe'de hoca adayları 2'ye indi! Erol Bulut ve Okan Buruk...
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