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'dan 'e övgü

'de forması giyen ve takımdan ayrılacağı ifade edilen 'in son durumu hakkında genç teknik adam 'dan açıklama geldi.

Giriş Tarihi: 3.7.2020 19:27 ABONE OL
Mikel Arteta'dan Mesut Özil'e övgü

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'da teknik direktör Mikel Arteta, takımda geleceği merak edilen yıldız futbolcu Mesut Özil ile ilgili konuştu.

Çarşamba günü 4-0 kazanılan Norwich City mücadelesinde 3-4-3 formasyonunu tercih eden Arteta, Özil'in bu formasyonda da yararlı olabileceğini düşündüğünü ifade etti.

Mesut Özil'in kalitesinde bir oyuncunun takımda her zaman kendine yer bulabileceğini dile getiren tecrübeli teknik adam, "Bence oyuncular farklı sistemlere uyum sağlayabilir ve sistemleri farklı oyuncular için uyarlayabiliriz. Bazen mesele sadece ne oynamak istediğiniz ya da nasıl oynamak istediğinizle ilgili değildir. Bazen oyuncularınızı doğru anlarda doğru pozisyonlarda kullanmanız ve onların sahada rahat etmelerini sağlamanız gerekir. Ve her zaman Mesut'un kalitesinde bir oyuncu için sahada bir yer vardır" dedi.


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Mikel Arteta'dan Mesut Özil'e övgü
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