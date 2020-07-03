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Muslera ve Marcao sahalara döndü!

Giriş Tarihi: 3.7.2020 ABONE OL
Muslera ve Marcao sahalara döndü!
Sakatlığı nedeniyle 6 ay sahalardan uzak kalacak olan Fernando Muslera, dün antrenmanın ilk bölümünde takımla çalıştı. Uruguaylı kaleci, salonda koordinasyon ve sahada blokaj tekniği çalışması gerçekleştirdi. Uzun bir ara sonrasında Marcao da takımla birlikte idmana çıkarken, Falcao ise salonda ve sahada takımdan ayrı özel antrenman yaptı.

EMİN'E OZAN ÖNLEMİ!
Başakşehir maçında oyuna giren ve sınıfı geçen Emin Bayram sarı-kırmızılı camiada heyecan yarattı. Aylık maaşı 7 bin 500 TL olan Emin Bayram, A Takım'da oynadığı maç başına ise 10 bin TL kazanıyor. 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan Emin için Galatasaray Yönetimi önlemini aldı. Ozan Kabak gibi serbest kalmaması adına kontrata serbest kalma maddesi koyulmadı.

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Muslera ve Marcao sahalara döndü!
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