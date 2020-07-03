Muslera ve Marcao sahalara döndü!

Sakatlığı nedeniyle 6 ay sahalardan uzak kalacak olan Fernando Muslera, dün antrenmanın ilk bölümünde takımla çalıştı. Uruguaylı kaleci, salonda koordinasyon ve sahada blokaj tekniği çalışması gerçekleştirdi. Uzun bir ara sonrasındaBaşakşehir maçında oyuna giren ve sınıfı geçen Emin Bayram sarı-kırmızılı camiada heyecan yarattı. Aylık maaşı 7 bin 500 TL olan Emin Bayram, A Takım'da oynadığı maç başına ise 10 bin TL kazanıyor. 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan Emin için Galatasaray Yönetimi önlemini aldı. Ozan Kabak gibi serbest kalmaması adına kontrata serbest kalma maddesi koyulmadı.