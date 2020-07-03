Trabzonspor'a müjdeli haber! Ekuban, Abdulkadir Parmak ve Nwakaeme...

Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Anthony Nwakaeme, Caleb Ekuban ve Abdülkadir Parmak'tan iyi haber geldi.

61saat'te yer alan habere göre; sakatlıkları nedeniyle takımdan uzak kalan Nwakaeme, Ekuban ve Abdülkadir Parmak iki aşamalı yapılan antrenmanda yerlerini aldı. İlk bölümde koşu antrenmanı yapan oyuncular daha sonra çift kale maçta görev aldı.

NWAKAEME KENDİSİNİ DENEDİ

Antrenmanda ilk bölümünde Ekuban çift kale mücadele yer alırken 2. bölümünde ise Nwakaeme kendisini denedi. Bordo Mavililerin bir diğer sakat oyuncusu Abdülkadir Parmak'ın antrenmanda süre aldığı öğrenilirken oyuncuların geri dönüşü teknik heyeti sevince boğdu.

Yarın 16.00'da yapılacak antrenmanda da denenecek olan oyuncuların oynayıp oynamayacağına karar verilecek.

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