3.’lük hayal değil

Fenerbahçe'de futbolcular Göztepe karşılaşması öncesinde Samandıra'da kaptan Emre Belözoğlu önderliğinde bir toplantı gerçekleştirdi. Kasımpaşa mağlubiyeti ve kupada Trabzonspor'a elenişe rağmen alınan 2 lig galibiyetinin kendilerini halen yarışta tuttuğunu ifade edenKaptan Emre, fikstürlerinin üst sıralara çıkmak için uygun olduğunu hatırlatırken,diye konuştu.39 yaşındaki orta saha, şu anki sıralamada Avrupa şanslarının bulunmadığını belirtereksözleriyle takım arkadaşlarını motive etti.Kaptan Emre Belözoğlu, 3 Temmuz süreciyle ilgili konuştu. Sarı-lacivertlilerin destansı bir mücadele sergilediğini söyleyen Emre, "F.Bahçe bayrağını arkadaşlarımla beraber yere koymadık" dedi. Yardımcı antrenör Volkan Demirel ise, "Kupamıza her baktığımızda en değerli şampiyonluğumuzu hatırlayacağız" ifadesini kullandı.