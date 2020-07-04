Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri 3.’lük hayal değil

3.’lük hayal değil

Samandıra’da toplantı yapan Emre, “Avrupa şansımız devam ediyor. Üçüncülük şu an çok uzak gibi gözükse de mevcut fikstürle imkânsız değil” sözleriyle arkadaşlarını motive ediyor

VOLKAN DEMİR
Giriş Tarihi: 4.7.2020 ABONE OL
3.’lük hayal değil
Fenerbahçe'de futbolcular Göztepe karşılaşması öncesinde Samandıra'da kaptan Emre Belözoğlu önderliğinde bir toplantı gerçekleştirdi. Kasımpaşa mağlubiyeti ve kupada Trabzonspor'a elenişe rağmen alınan 2 lig galibiyetinin kendilerini halen yarışta tuttuğunu ifade eden sarı-lacivertli futbolcular, ligde Avrupa Ligi bileti için çok ciddi şanslarının bulunduğu konusunda fikir birliğine vardı.

DİREKT RAKİPLERLE OYNAYACAĞIZ
Kaptan Emre, fikstürlerinin üst sıralara çıkmak için uygun olduğunu hatırlatırken, "Sıralamada üstümüzde bulunan Sivasspor ve Beşiktaş ile oynayacağız. Bu hafta Galatasaray ile Trabzonspor karşılaşıyor. Maç maç gitmeliyiz. Elimizden gelenin en iyisini yapıp maksimum puan toplayalım. Önümüzdeki 5 haftanın neler getireceği belli olmaz" diye konuştu.

KAZANARAK DEVAM ETMELİYİZ
39 yaşındaki orta saha, şu anki sıralamada Avrupa şanslarının bulunmadığını belirterek "Ancak hiç beklenmedik sonuçlar alınabiliyor. Her takım dalgalı dönemler yaşayabiliyor. Kazanarak yolumuza devam edersek bir anda üst sıralara tırmanabiliriz. Üçüncülük şu an çok uzak gibi gözükse de mevcut fikstürle hayal değil" sözleriyle takım arkadaşlarını motive etti.

BAYRAĞI YERE DÜŞÜRMEDİK
Kaptan Emre Belözoğlu, 3 Temmuz süreciyle ilgili konuştu. Sarı-lacivertlilerin destansı bir mücadele sergilediğini söyleyen Emre, "F.Bahçe bayrağını arkadaşlarımla beraber yere koymadık" dedi. Yardımcı antrenör Volkan Demirel ise, "Kupamıza her baktığımızda en değerli şampiyonluğumuzu hatırlayacağız" ifadesini kullandı.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Bugün sokağa çıkma yasağı var mı? 4-5 Temmuz 2020 bu hafta sonu ile bugün sokağa çıkma yasağı olacak mı, var mı?
SON DAKİKA HABERİ- Survivor Cemal Can ile Sercan kol kola yemeğe çıktı! Survivor Nisa hayranları eleştiri yağmuruna tuttu!
SON DAKİKA HABERİ! Emekli Temmuz maaş zammı belli oldu! Enflasyon rakamları açıklandı! İşte 2020 Emekli ve memur maaş zammı
Ayasofya 1 milyon imza kampanyası ile TÜGVA dijital halı çağrısı! TÜGVA Ayasofya dijital halı dokuması nasıl ve nereden yapılır?
Temmuz ayı memur ve emekli zammı ne kadar olacak? 2020 SSK ve Bağ-Kur Emekli maaş zammı açıklandı mı?
İstanbul'da ele geçirilen çok sayıda 'yasaklı' hayvan Gaziantep'e getirildi...
Son dakika haberi - Türkiye corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? 3 Temmuz tablosu ile Türkiye corona virüsü vaka, ölü ve iyileşen sayısı kaç oldu?
Burcu Biricik'ten Ozan Güven sorusuna şok cevap! Burcu Biricik: Yıllar önce ben de tacıze uğradım...
SON DAKİKA - Üniversitelerin açılacağı tarih belli oldu mu, uzaktan eğitim devam mı edecek? YÖK ile 2020 Üniversiteler ne zaman açılacak?
Ezgi Eyüboğlu müstakbel kayınvalidesi Seda Sayan'a övgüler yağdırdı... Ezgi Eyüboğlu: Seda Hanım'ı ilk kez izledim...
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
3.’lük hayal değil
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA