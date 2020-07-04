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Bavulunu topladı biletini aldı!

Monaco’nun ‘dön’ dediği Nijeryalı oyuncu dün de idmana çıkmadı. Tesislere gelen yardımcısı tüm eşyalarını toplarken, bu akşam için de Fransa’ya uçak bileti alındı. Kulüpler anlaşamazsa Onyekuru’nun G.Saray kariyeri bugün bitiyor

MEHMET ÖZCAN
Giriş Tarihi: 4.7.2020 ABONE OL
Bavulunu topladı biletini aldı!
Kritik Trabzonspor maçı öncesi patlak veren Henry Onyekuru krizi çözüme ulaşmadı… Oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Monaco tarafından yeni sezon kampına davet edilen sol kanat dün de Florya'da idmana çıkmadı. Nijeryalı yıldızın yardımcısı tesise geldi ve oyuncunun eşyalarını topladı. Florya'daki evinde bavulunu hazırlayan Onyekuru, cumartesi akşamına uçak biletini ayarladı. G.Saray, Monaco ile anlaşamazsa, kiralık sözleşmesi 1 Temmuz'da sona eren Onyekuru bu gece İstanbul'dan ayrılacak. Taktik planlar Onyekuru'suz yapıldı.

SON KARARI TERİM VERECEK
Andone'nin sakatlığı, Adem Büyük'ün cezası nedeniyle kesin olmayacağı haftada gözler de Radamel Falcao'ya çevrildi. Dün de takımdan ayrı çalışan Falcao, eğer bugün de takımla idmana çıkamazsa oynaması mümkün değil. Ancak Kolombiyalı yıldızın bugün arkadaşları ile çalışması halinde forma giyme umudu doğacak. Maç günü de kendisini deneyecek ve teknik heyet son kararı verecek.

MORENO ORTALIĞI KARIŞTIRDI
G.Saray, Monaco ve Onyekuru üçgenindeki krizin baş sorumlusu Robert Moreno oldu. 1 Ocak 2020'de Monaco'nun başına geçen 42 yaşındaki teknik adam, yeni sezon için Onyekuru'nun kampa katılmasını istedi. Durum anlatılsa da Fransa Ligi'nin erken bitirilmesi nedeniyle G.Saray'ın kendisini ilgilendirmediğini söyleyen Moreno kağıt üstündeki kuralın bir an önce uygulanmasını istedi.kağıt üstündeki kuralın bir an önce uygulanmasını istedi.

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Bavulunu topladı biletini aldı!
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