Bundesliga'da şanssız sezon

Bundesliga'da Türk futbolcular arasında, sezon boyunca en fazla forma giyme şansını Kaan Ayhan ve Ahmed Kutucu bulurken, Kenan Karaman, Yunus Mallı, Ozan Kabak ve Ömer Toprak ise sezon içinde birçok kez sakatlık ve hastalıklar yaşadı. Nuri Şahin de yaşadığı sakatlık nedeniyle sezonu formasından uzak tamamladı.

İŞTE BUNDESLIGA'DAKİ TÜRK OYUNCULARIN SEZON KARNESİ:

Kaan Ayhan: Fortuna Düsseldorf forması giyen milli oyuncu Kaan Ayhan, Bundesliga'daki 34 maçta 31 kez ilk 11'de forma giyme başarısı gösterdi. Üç gol atan savunma oyuncusu Kaan Ayhan, üç golde de asist yaptı.

Kenan Karaman: Fortuna Düsseldorf'ta oynayan diğer milli futbolcu Kenan Karaman ise 20 Bundesliga maçında görev yaptı, 6 gole imzasını attı. Karaman, 1 golün de asistini yaptı. Ligin 9'uncu haftasında akciğerlerinde iltihaplanma tespit edilen ve uzun süre takımından uzak kalan Kenan Karaman, 14 hafta sonra yeniden sahalara geri dönmüştü.

Nuri Şahin: Werder Bremen'de bu sezon 24 kez maç kadrosunda yer alan Nuri Şahin ise 16 maçta ilk 11'de forma şansı bulabildi. En son 1 Şubat 2020 tarihinde Bundesliga'nın 20'nci haftasında FC Augsburg karşısında sahayı çıkan Nuri'ye, koronavirüs arasından sonra devam edilen ligde görev verilmedi. İkinci devrede sadece 3 maçta ter döken Nuri Şahin, daha sonra yaşadığı sakatlık nedeniyle Bundesliga'nın bitimine haftalar kala sezonu kapatmak zorunda kaldı.

Ömer Toprak: Werder Bremen'in bir diğer Türk oyuncusu tecrübeli savunma oyuncusu Ömer Toprak da, ligde sadece 10 kez yeşil zemine çıktı. Sezon boyunca üç ayrı dönemde sakatlıklar yaşayan Ömer, 9'u ilk 11 olmak üzere, ancak 10 maçta forma giyebildi.

Yunus Mallı: 2019-2020 sezonuna VFL Wolfsburg Kulübü'nde giren Yunus Mallı, herhangi bir sakatlık yaşamamasına rağmen sezonun ilk devresinde bir kez olsun şans bulamadı. Yunus, ilk devrede sadece 9 kez maç kadrosunda yer aldı. Devre arasında Bundesliga'nın yeni ekiplerinden Union Berlin'e kiralanan Yunus Mallı, yeni takımının formasını ilk kez 18 Ocak 2020 tarihinde RB Leipzig'e karşı giydi. Mayıs ayında koronavirüs nedeniyle karantinaya alındığı iddia edilen Yunus, iki hafta boyunca takımıyla antrenmana çıkamadı. Futbolcu, salgın arası sonrası yeniden start alan Bundesliga'da iki maç kadrosunda yer alamadı. Yunus Mallı, 9'u ilk 11'de olmak üzere 13 maçta Union Berlin forması giydi. Yunus, Bundesliga'da sezonu golsüz tamamlarken, bir asitle yetindi.

Ozan Kabak: Geçen sezon sonu VFB Stuttgart'tan Schalke04'e transfer olan Ozan Kabak, sezon öncesi yeni takımıyla çıktığı ikinci antrenmanda sakatlık yaşadı ve ilk üç hafta arkadaşlarını yalnız bıraktı. Defans oyuncusu, Bundesliga'da Schalke04 formasını ilk kez 15 Ekim 2019 tarihinde SC Paderborn karşısında dört dakika giydi. Ozan, Bundesliga'nın 25'inci ve 26'ncı haftasında sakatlığı nedeniyle kadroda yer alamadı. Sezon boyu 30 maçta kadroya yazılan Ozan Kabak, 21'i ilk 11 olmak üzere 26 karşılaşmada ter döktü. Ozan Kabak, Schalke04 formasıyla 3 gole imzasını atarken, bir de asist yaptı.

Ahmed Kutucu: Schalke04 Kulübü'nde forma giyen diğer oyuncumuz Ahmed Kutucu, 25 maçta forma giydi ve 3 de gol kaydetti. Kutucu, 3 de asist yaptı. 31 maçın kadrosunda yer alan Ahmed Kutucu, 3'ü ilk 11'de olmak üzere 25 maçta mücadele etti.