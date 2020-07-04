Bursaspor 1-0 Altınordu | MAÇ SONUCU

TFF 1. Lig'in 31'inci haftasında Süper Lig'e çıkma mücadelesi veren Bursaspor sahasında Altınordu'yu konuk etti.
Yeşil-beyazlılar sahadan 1-0'lık üstünlük ile ayrıldı.
İrfan Buz'un öğrencilerine galibiyeti getiren golü 69'uncu dakikada Abdou Razack Traore attı.
TAYFUT BİNGÖL KIZARDI
Bursaspor'da Tayfur Bingöl 50'inci dakikada kırmızı kart ile oyun dışında kaldı.
Bursaspor bu galibiyetle puanını 55'e yükseltti ve maç fazlasıyla ikinci sıraya yükseldi.
Stat: Bursa Büyükşehir Belediye
Hakemler: Koray Gençerler, Ali Can Alp, Gökhan Barcın
Bursaspor: Çağlar Şahin Akbaba, Tayfur Bingöl, Diarra, Anıl Karaer, Kerem Can Akyüz, Shehu, Burak Altıparmak (Dk. 78 Aykut Akgün), Traore (Dk. 78 Sedat Dursun), Özer Hurmacı (Dk. 58 Recep Aydın), Burak Kapacak (Dk. 90 Emirhan Aydoğan), Kubilay Kanatsızkuş (Dk. 46 Seleznov)
Altınordu: Erhan Erentürk, Furkan Çil, Sinan Osmanoğlu, Ravil Tagir, Ufuk Budak (Dk. 76 Ali Yaşar), Oğulcan Ülgün, Okan Derici (Dk. 76 Burak İnce), Hüsamettin Yener (Dk. 60 Hüseyin Atakan Üner), Muhammed Mert, Batuhan Kırdaroğlu (Dk. 51 Metehan Mimaroğlu), Yasin Ozan (Dk. 76 Kemal Rüzgar)
Gol: Dk. 69 Traore (Bursaspor)
Sarı kartlar: Dk. 23 Anıl Karaer, Dk. 61 Shehu, DK. 90 Emirhan Aydoğan (Bursaspor), Dk. 37 Ufuk Budak, Dk. 75 Okan Derici (Altınordu)
Kırmızı kart: Dk. 50 Tayfur Bingöl (Bursaspor)