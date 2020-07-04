Süper Lig'in 30. haftasında Kadıköy'de Fenerbahçe ile Göztepe karşı karşıya geliyor.

Geçtiğimiz hafta Yeni Malatyaspor'u son bölümde attığı gollerle yenen Fenerbahçe, Göztepe'yi de devirerek seri yakalamak istiyor. Sarı-lacivertliler aynı zamanda üst sıralara tırmanmanın hesaplarını da yapıyor. Orta sıralarda yer alan İzmir ekibi ise 3 puan peşinde.

Tahir Karapınar yönetimindeki sarı-lacivertlilerin 46 puanı var. Sarı-kırmızılılar ise 38 puanda.

Öte yandan sarı-lacivertlilerde Garry Rodrigues cezası nedeniyle forma giyemiyor. Konuk takımda ise Deniz Kadah, Jerome ve Halil Akbunar'ın sakatlıkları bulunuyor.

Bahattin Şimşek'in düdük çaldığı müsabaka beIN Sports HD 1'den naklen yayınlanıyor.

İLK 11'LER...

Fenerbahçe: Altay, Dirar, Serdar, Falette, Hasan Ali, Tolgay, Gustavo, Deniz, Ferdi, Ozan, Muriqi.

Göztepe: Beto, Gassama, Titi, Alpaslan, Berkan, Soner, Borges, Mossoro, Tripic, Serdar, Wilczek.

MAÇTAN NOTLAR...

FALETTE İLK 11'E DÖNDÜ

Fenerbahçe'de geçen hafta sakatlığı sebebiyle tedbir amaçlı BtcTurk Yeni Malatyaspor karşısında forma giyemeyen Simon Falette, formasına kavuştu.

Almanya'nın Frankfurt ekibinden kiralanan ve kiralık sözleşmesi sona eren Falette'yi kulübünün geri istediği iddia edilmiş, sarı-lacivertli kulüp, oyuncunun kiralık sözleşmesinin sezon bitene kadar geçerli olduğunu açıklamıştı.

Falette, bu gelişmelerin ardından Göztepe karşısında 11'de şans buldu.

TOLGAY 4 MAÇ SONRA...

Fenerbahçe'de Tolgay Arslan Süper Lig'de 4 maç sonra ilk 11'de görevlendirildi.

Bu sezon ligde çoğu sonradan olmak üzere 10 karşılaşmada görevlendirilen Tolgay, henüz 90 dakika sahada kalmayı başaramadı.

Deneyimli futbolcu, son olarak ligin 25. haftasında Yukatel Denizlispor maçında ilk 11'de yer almıştı.

Öte yandan Fenerbahçe'de Göztepe karşısında altyapıdan 3 futbolcu 21 kişilik kadroya alındı. Sarı-lacivertlilerde 16 yaşındaki Ömer Faruk Beyaz, 19 yaşındaki Cenk Alptekin ve 18 yaşındaki Emir Miray Köksal karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı.

Bu oyunculardan Ömer Faruk orta saha, Cenk defans, Emir Miray ise sol bekte görev yapıyor.

GÖZTEPE'DE 3 EKSİK...

Göztepe, Fenerbahçe karşına 3 oyuncusundan yoksun çıktı.

İzmir temsilcisinde sakatlıkları bulunan Jerome ve Deniz Kadah'ın yanı sıra sol diz iç yan bağlarında zorlanma ve ödem tespit edilen Halil Akbunar da Fenerbahçe maçında forma giyemedi.