Dev maç öncesi iddialı sözler! "Biz baskıya alışığız"

Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyesi Sertaç Güven, şampiyonluk yarışında takıma inançlarının tam olduğunu belirtti.Spor'a özel açıklamalarda bulunan Güven,diyerek şu mesajları verdi:"Yönetim kurulu olarak takıma inancımız üst seviyede. Son 5 finalimiz kaldı, maç maç gidipBaskıya alışık bir camiayız, bu bizim için bir stres değil tam tersi bir motivasyon kaynağı. Baskıdan ziyade daha çok sorumluluk duygusuna dönüştü bizler için. Teknik ekibimiz ve tüm futbolcularımız istim üstünde, maçların başlamasını bekliyorlar ve onların bu heyecanı bize de güven veriyor. Çok zor mücadeleler verip bu sürece kadar geldikten sonra buradan geriye dönüş olmaz."Taraftarımız bizim en büyük kozumuz ve onların yürekten verdiği desteklerle buraya kadar geldik. Ancak şunu da unutmayalım,bunu avantaja çevirebiliriz. Taraftarımız tribünde olmasa da ruhen ateşleyici güç olacaktır."Performansı ile EURO 2020 öncesinde milli formaya da göz kırpan Uğurcan Çakır, G.Saray maçı öncesinde de takımın en güvendiği isimlerden biri olacak. Ceza sahasından gelen 36 şutun sadece bir tanesinde gol yiyen ve bu alandaki etkisi ile de öne çıkan 24 yaşındaki kaleci, genel kurtarışta da %76 oranında başarı sağladı. Kritik G.Saray maçında da rakip ataklarda takımının en önemli kozu olan Uğurcan, karşılaşma için "Bu maç şampiyonluk yolumuzda önemli bir engel. Kazanıp hedefimize bir adım daha yaklaşmak istiyoruz" diye konuştu.