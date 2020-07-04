Gözler bugün Antalya’da!

Süper Lig'de en yakın takipçisi Trabzonspor'un 2 puan önünde lider olan Medipol Başakşehir, bugün son haftaların formda ekibi Fraport TAV Antalyaspor'a konuk olacak. Zirve mücadelesi veren Trabzonspor ile Galatasaray'ın kozlarını paylaşacağı haftada puan kaybetmek istemeyen turuncu-lacivertlilerde teknik direktör Okan Buruk'u eksikler düşündürüyor. Kart cezalıları Edin Visca, Mahmut Tekdemir ve Danijel Aleksic'ten yoksun olarak sahaya çıkacak olan Başakşehir, kazanıp önemli bir virajı aşmayı hedefliyor.
Antalya Stadı'nda oynanacak ve saat 21.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek
BERKAY 2024'E KADAR KALIYOR
Şampiyonluk yolundaki iddiasını sürdüren Başakşehir, bir yandan yeni sezon yapılanması için çalışıyor. Turunculacivertliler, sezon başında Hamburg'dan kiralanan Berkay Özcan'ın satın alma opsiyonunu kullandı. Yapılan açıklamada, 22 yaşındaki orta sahanın 2023-2024 sezonu sonuna dek Başakşehir forması giyeceği bildirildi. İstanbul ekibinde 23 maça çıkan Berkay, gol ya da asist üretemedi.