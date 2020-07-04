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Mezarımızı kazıyorlar

Arkamdan anormal bir muhalefet yürütülüyor. Derdiniz beni göndermekse kulübümüz için iyilik istemiyorsunuz. Geldiğim günden bu yana düşman sayım giderek artıyor. Eskiden ceketini alan evine gidip ara sıra hatırımızı soruyordu. Bizimkiler bırakın hatır sormayı arkamızdan mezarımızı kazıyorlar. Hodri meydan, gelin aday olun.

Giriş Tarihi: 4.7.2020 ABONE OL
Mezarımızı kazıyorlar
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, yönetimine yapılan eleştirilere cevap verirken teknik direktör Sergen Yalçın'a övgüler yağdırdı. Çebi'nin açıklamalarından önemli bölümler şöyle: "İbra edilmemem için müthiş bir kampanya var. Çünkü ibra olmazsa 45 gün sonra seçime gidilecek. Arkamdan anormal bir muhalefet yürütülüyor. Ofisler açılmış, kampanyalar yapılıyor. Arkamdan toplantı yapmayın, aday olun. Hodri meydan, gelin yürütün kulübü. Madem istiyordunuz, niye gittiniz? Derdiniz beni göndermekse Beşiktaş için iyilik istemiyorsunuz. Geldiğim günden bu yana düşman sayım artıyor. Çünkü insanları yalan ve dolanla besliyorlar."

O KADAR DA MUHLİS DEĞİLİM
"Sen bankalara imza attığın zaman, bu işin yürümeyeceğini gördün ve gittin. Dürüst ol. Hiçbir yönetim kurulunun uğramadığı kadar tacize uğruyorum. Kimsenin görmediği kadar muhaliflerden baskı görüyorum. Eskiden ceketini alan evine gidip, ara sıra arayıp hatır soruyordu. Bizimkiler bırakın hal hatır sormayı arkamızdan mezarımızı kazıyorlar. Sebep ne vallahi bilmiyorum. At çamuru izi kalsın politikası hoş bir şey değil. Tamam ben dürüst, namuslu, şerefli, kimsenin parasına bakmayan bir adamım ama o kadar da muhlis bir adam değilim."

YENİ SÖZLEŞME EN ÇOK SERGEN HOCAYA YAKIŞIR
"Sergen hocayla aramızda bir problem varmış gibi algı yapılıyor. Çok çirkin. Bizim şampiyonluk hedefimiz yokmuş gibi düşünülmesin. Teknik direktörümüz bunu vurguladı. Biz bütün kupalara talibiz. Hocamızın mukavelesini uzatmayı düşünüyorum. Başaracak ve uzayacak zaten. Sözleşme en çok Sergen hocaya yakışıyor. Kendisi yok pahasına fedakârlık yaptı."

BU BORCU ELİMİZDEKİ MAL VARLIĞI KARŞILAMAZ
"Dürüst olalım; 3 milyar TL'nin üzerindeki borcu elimizdeki mal varlığı karşılamaz. Beşiktaş'ın borçlarının azalması gerekir ki, faiz yükü ortadan kalksın. Bizim niyetimiz borcu kontrol altına alıp mal varlığına dokunmamak. Ama eğer bir gün bütün gerçekler bunu (Satışı) gösterirse ben gerekli cesareti gösterip çıkar konuşurum ve kararı genel kurul verir."

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