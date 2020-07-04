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Molina imzayı attı!

Giriş Tarihi: 4.7.2020 ABONE OL
Molina imzayı attı!
Sözleşmesi biten Gökhan Gönül'e henüz resmi imzayı attırmayan Beşiktaş, sağ beke takviye için çalışmalarını sürdürüyor. Altınordu'dan Kerim Alıcı'yı yerli oyuncu olarak liste başı tutan siyah-beyazlıların, daha önce de ilgilendiği Nahuel Molina ile anlaşmaya vardığı ileri sürüldü. Arjantin basınından InfoBAE'nin haberine göre; Beşiktaş, Boca Juniors ile sözleşmesi sona eren Molina ile 3 yıllık protokol yaptı. Fenerbahçe ve Sevilla'nın da ilgilendiği 22 yaşındaki futbolcunun tercihinin Beşiktaş olduğu belirtildi. Nahuel Molina, sağ kanatta da oynayabiliyor.

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Molina imzayı attı!
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