Molina imzayı attı!

Sözleşmesi biten Gökhan Gönül'e henüz resmi imzayı attırmayan Beşiktaş, sağ beke takviye için çalışmalarını sürdürüyor. Altınordu'dan Kerim Alıcı'yı yerli oyuncu olarak liste başı tutan
siyah-beyazlıların, daha önce de ilgilendiği Nahuel Molina ile anlaşmaya vardığı ileri sürüldü. Arjantin basınından InfoBAE'nin haberine göre; Beşiktaş, Boca Juniors ile sözleşmesi sona eren Molina ile 3 yıllık protokol yaptı.
Fenerbahçe ve Sevilla'nın da ilgilendiği 22 yaşındaki futbolcunun tercihinin Beşiktaş olduğu belirtildi. Nahuel Molina, sağ kanatta da oynayabiliyor.