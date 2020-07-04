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efsanesi 'da! De ...

Alyapısından yetiştiği 'da 17 yıl forma giyen ve 616 maça çıkan De , ilk teknik direktörlük heyacanını A ekibi 'da geçirecek.

Giriş Tarihi: 4.7.2020 16:23 Son Güncelleme: 4.7.2020 16:24 ABONE OL
Roma efsanesi Fiorentina'da! Daniele De Rossi...

Roma'da efsane futbolcular arasına adını yazdıran İtalyan eski futbolcu Daniele De Rossi, İtalya Serie A takımlarından Fiorentina'nın yeni teknik direktörü oldu.

Bu sezon istediği başarıları elde edemeyen Floransa ekibi, teknik direktör Giuseppe Iachini ile yollarını ayırma kararı almıştı. Di Marzio'nun haberine göre; Fiorentina'yı gelecek sezon Roma'nın efsane futbolcularından Daniele De Rossi çalıştıracak.

17 YIL ROMA FORMASI GİYDİ
18 yıllık kariyerinin 17 yılını Roma'da geçiren 36 yaşındaki Daniele De Rossi, Arjantin Ligi ekiplerinden Boca Juniors formasıyla futbola veda etmişti..

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Roma efsanesi Fiorentina'da! Daniele De Rossi...
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