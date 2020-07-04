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Torino derbisinde fark attı! Juventus 4-1 Torino (MAÇ SONUCU)

Serie A'da lider , derbide Torino'yu konuk etti. Siyah-beyazlılar 4-1'lik skorla rahat bir galibiyet alarak puanını 75 yaptı. Torino ise 31 puanda kaldı.

Giriş Tarihi: 4.7.2020 20:31 ABONE OL
Torino derbisinde Juventus fark attı! Juventus 4-1 Torino MAÇ SONUCU

İtalya'nın 30. haftası Torino derbisine sahne oldu.

En yakın rakibi Lazio'nun 4 puan önünde lider durumda bulunan Juventus, rakibi karşısında kolay kazandı.

42 yaşındaki efsane Buffon'un, 648. kez forma giyerek rekor kırdığı maçta Ronaldo da Juventus kariyerindeki ilk frikik golüne imza attı.

Juventus'a galibiyeti getiren goller Dybala, Cuadrado, Ronaldo ve Djidji (kendi kalesine) geldi. Deplasman ekibinin tek golünü ise Belotti attı.

Bu sonucun ardından Juventus 75 puana yükseldi. Torino ise 31 puanda kaldı.

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Torino derbisinde Juventus fark attı! Juventus 4-1 Torino (MAÇ SONUCU)
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