Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Trabzonspor'un Galatasaray maçı kamp kadrosu belli oldu

'un maçı kamp kadrosu belli oldu

'in 30'uncu haftasında deplasmanda ile karşılaşacak olan 'un zorlu maç öncesi kamp kafilesi belli oldu. Fırtına'da sakatlıklarını atlatan Nwakaeme, Ekuban ve Abdulkadir Parmak kafilede yer aldı.

Giriş Tarihi: 4.7.2020 19:07 Son Güncelleme: 4.7.2020 19:16 ABONE OL
Trabzonspor'un Galatasaray maçı kamp kadrosu belli oldu

İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA:

Süper Lig Cemil Usta Sezonunun 30. haftasında oynayacağımız Galatasaray maçı kamp kadromuz belli oldu. Buna göre kafilemiz şu futbolcularımızdan oluşuyor;

UĞURCAN ÇAKIR

ERCE KARDEŞLER

ARDA AKBULUT

HÜSEYİN TÜRKMEN

GASTON CAMPI

MANOEL MESSIAS

MANUEL DA COSTA

KAMİL AHMET ÇÖREKÇİ

SERKAN ASAN

ABDURRAHİM DURSUN

FILIP NOVAK

DOĞAN ERDOĞAN

ABDULKADİR PARMAK

TAHA TUNÇ

JOSE SOSA

HAKAN YEŞİL

BADOU NDIAYE

GUILHERME

BİLAL BAŞACIKOĞLU

ABDÜLKADİR ÖMÜR

ANTHONY NWAKAEME

ALEXANDER SÖRLOTH

CALEB EKUBAN

KORAY KILINÇ

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