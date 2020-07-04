Yeni Malatyaspor 0-0 Gençlerbirliği | MAÇ SONUCU

Süper Lig'in 30'uncu haftasında kümede kalma mücadelesi veren yeni Malatyaspor, Gençlerbirliği ile karşı karşıya geldi.
Abdulkadir Bitigen'in yönettiği karşılaşma 0-0 beraberlikle sonuçlandı.
Bu sonuçla Yeni Malatyaspor puanını 29'a yükseltti. Gençlerbirliği ise puanını 32 yaptı.
Stat: Yeni Malatya
Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Volkan Ahmet Narinç, Mustafa Savranlar
BtcTurk Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Mina, Hadebe, Karim Hafez, Donald (Dk. 87 Walter), Murat Yıldırım (Dk. 75 Kjartansson), Ndayishimiye (Dk. 46 Robin Yalçın), Acquah, Fofana (Dk. 87 Ahmed Ildız), Umut Bulut
Gençlerbirliği: Nordfeldt, Erdem Özgenç, Flavio, Toure, Halil İbrahim Pehlivan, Baiano, Berat Ayberk Özdemir (Dk. 90+6 Polomat), Sefa Yılmaz (Dk. 90 Sami Gökhan Altıparmak), Ayite (Dk. 76 Seuntjens), Candeias, Stancu
Sarı kartlar: Dk. 18 Ndayishimiye, Dk. 18 Murat Yıldırım, Dk. 57 Mina, Dk. 59 Umut Bulut, Dk. 63 Chebake (BtcTurk Yeni Malatyaspor), Dk. 60 Sefa Yılmaz, Dk. 90+1 Berat Ayberk Özdemir (Gençlerbirliği)