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0-0 | MAÇ SONUCU

'in 30'uncu haftasında sahasında ile karşı karşıya geldi. Yeni Stadyumu'nda oynanan zorlu karşılaşma 0-0'lık beraberlikle sonuçlandı.

Giriş Tarihi: 4.7.2020 18:30 Son Güncelleme: 4.7.2020 21:18 ABONE OL
Yeni Malatyaspor 0-0 Gençlerbirliği | MAÇ SONUCU

Süper Lig'in 30'uncu haftasında kümede kalma mücadelesi veren yeni Malatyaspor, Gençlerbirliği ile karşı karşıya geldi.

Abdulkadir Bitigen'in yönettiği karşılaşma 0-0 beraberlikle sonuçlandı.

Bu sonuçla Yeni Malatyaspor puanını 29'a yükseltti. Gençlerbirliği ise puanını 32 yaptı.

Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Volkan Ahmet Narinç, Mustafa Savranlar

BtcTurk Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Mina, Hadebe, Karim Hafez, Donald (Dk. 87 Walter), Murat Yıldırım (Dk. 75 Kjartansson), Ndayishimiye (Dk. 46 Robin Yalçın), Acquah, Fofana (Dk. 87 Ahmed Ildız), Umut Bulut

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Erdem Özgenç, Flavio, Toure, Halil İbrahim Pehlivan, Baiano, Berat Ayberk Özdemir (Dk. 90+6 Polomat), Sefa Yılmaz (Dk. 90 Sami Gökhan Altıparmak), Ayite (Dk. 76 Seuntjens), Candeias, Stancu

Sarı kartlar: Dk. 18 Ndayishimiye, Dk. 18 Murat Yıldırım, Dk. 57 Mina, Dk. 59 Umut Bulut, Dk. 63 Chebake (BtcTurk Yeni Malatyaspor), Dk. 60 Sefa Yılmaz, Dk. 90+1 Berat Ayberk Özdemir (Gençlerbirliği)

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Yeni Malatyaspor 0-0 Gençlerbirliği | MAÇ SONUCU
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