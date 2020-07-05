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umut tüketti

Trabzonspor'a deplasmanda kök söktüren Başkent ekibi evinde 'dan fark yedi. Ev sahibi ekibin ilk yarıda penaltı kaçırdığı maçta konuk ekip ikinci 45 dakikada bulduğu gollerle farka gitti ve rakibinin ligde kalma umutlarına büyük darbe vurdu

Giriş Tarihi: 5.7.2020 ABONE OL
Ankaragücü umut tüketti
ZTK finalisti Alanyaspor, Ankaragücü deplasmanında gol şov yaptı: 1-4. Geçen hafta Trabzonspor deplasmanında aldığı puanla çok konuşulan ligin son sırasındaki Ankaragücü 44'üncü dakikada Orgill ile bir penaltı kaçırdı. İkinci yarıya iyi başlayan Alanyaspor 64'te Cisse ve 66'da Onur Bulut'un golleri ile bir anda 2-0 öne geçerken asistler de N'Sakala'dan geldi. 78'de Bakasetas penaltıdan farkı 3'e çıkardı. Ankaragücü 82'de Rivas ile tek golünü buldu ve 90. dakikada Fernandes sonucu ilan etti: 1-4. Ankaragücü bu sonuçla puan sıralamasının sonundaki yerinden kurtulamazken, Süper Lig'de kalma umutlarını azalttı.

BAŞLAR ÖNE EĞİLDİ
Farklı Alanyaspor yenilgisi ile ligde kalma şansını azalan Ankaragücü'nde futbolcular maç sonu büyük üzüntü yaşadılar.

39
Teknik direktörlük kariyerinde bir takımın başında en fazla 38 maça çıkan Erol Bulut, dün Alanyaspor'la bu rakamı 39 yaptı.

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Ankaragücü umut tüketti
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