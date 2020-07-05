Ankaragücü umut tüketti

ZTK finalisti Alanyaspor, Ankaragücü deplasmanında gol şov yaptı: 1-4.İkinci yarıya iyi başlayan Alanyaspor 64'te Cisse ve 66'da Onur Bulut'un golleri ile bir anda 2-0 öne geçerken asistler dedan geldi. 78'de Bakasetas penaltıdan farkı 3'e çıkardı. Ankaragücü 82'de Rivas ile tek golünü buldu ve 90. dakikada Fernandes sonucu ilan etti: 1-4. Ankaragücü bu sonuçla puan sıralamasının sonundaki yerinden kurtulamazken,Farklı Alanyaspor yenilgisi ile ligde kalma şansını azalan Ankaragücü'nde futbolcular maç sonu büyük üzüntü yaşadılar.Teknik direktörlük kariyerinde bir takımın başında en fazla 38 maça çıkan Erol Bulut, dün Alanyaspor'la bu rakamı 39 yaptı.