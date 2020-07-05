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gözünü Süper Lig’e dikti

Giriş Tarihi: 5.7.2020 ABONE OL
Bursaspor gözünü Süper Lig’e dikti
TFF 1.Lig'de zirveyi hedefleyen Bursaspor, son 40 dakika 10 kişi oynadığı maçta Altınordu'yu 1-0 yenerek yükselişini sürdürdü. Yeşil-beyazlı takımın tek golünü 69. dakikada Traore attı. Puanını 55'e yükselten ve üst üste üçüncü galibiyetini alan Timsahlar, maç fazlasıyla ikinci sıraya yerleşti. Bu arada maçta talihsiz bir olay yaşandı. Sakatlanan Altınordu'nun 19 yaşındaki futbolcusu Batuhan'ın fibula kemiğinin kırıldığı öğrenildi.

MENEMEN-ADANA: 4-2
Menemenspor, ligden düşmesi kesinleşen Adanaspor'u 4-2 mağlup edip evindeki 4 maçlık galibiyet hasretine son verdi. Ev sahibinin gollerini Selim, Samed (2) ve Rıdvan attı.

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Bursaspor gözünü Süper Lig’e dikti
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