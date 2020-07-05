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'in 30. haftasında düşme hattını yakından ilgilendiren mücadelede sahasında 'u konuk ediyor. 27 puanlı Konyaspor ile 29 puanlı Rizespor arasındaki zorlu mücadelede düdük çalıyor. Mücadelenin canlı anlatımını sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz...

Giriş Tarihi: 5.7.2020 20:59 Son Güncelleme: 5.7.2020 21:01 ABONE OL
CANLI | Konyaspor - Çaykur Rizespor

Süper Lig'de son haftalar yaklaştıkça ateş hattında da heyecan artıyor. Ligde kalma adına son derece kritik bir mücadelede Konyaspor, Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda Çaykur Rizespor'u ağırlıyor.

Bülent Korkmaz yönetimindeki Konyaspor 27 puanla 17. sırada yer alırken, Ünal Karaman'ın talebeleri 29 puanda ve 15. durumda. Konyaspor kazanırsa Rizespor'un önüne geçecek. Karadeniz ekibi ise alacağı 3 puanla bir nebze olsun rahatlamanın hesaplarını yapıyor.

Fırat Aydınus'un düdük çaldığı müsabaka beIN Sports HD 2'den naklen yayınlanıyor.

İLK 11'LER...

Konyaspor: Ertuğrul, Skubic, Anicic, Uğur, Alper, Jonsson, Jevtovic, Shengelia, Milosevic, Ömer Ali, Bajic.

Çaykur Rizespor: Tarık, Melnjak, Talbi, Orhan, Ivanildo, Abdullah, Boldrin, Samudio, Tunay, Vetrih, Skoda.

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