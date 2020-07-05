CANLI | Konyaspor - Çaykur Rizespor

Süper Lig'de son haftalar yaklaştıkça ateş hattında da heyecan artıyor. Ligde kalma adına son derece kritik bir mücadelede Konyaspor, Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda Çaykur Rizespor'u ağırlıyor.
Bülent Korkmaz yönetimindeki Konyaspor 27 puanla 17. sırada yer alırken, Ünal Karaman'ın talebeleri 29 puanda ve 15. durumda. Konyaspor kazanırsa Rizespor'un önüne geçecek. Karadeniz ekibi ise alacağı 3 puanla bir nebze olsun rahatlamanın hesaplarını yapıyor.
Fırat Aydınus'un düdük çaldığı müsabaka beIN Sports HD 2'den naklen yayınlanıyor.
İLK 11'LER...
Konyaspor: Ertuğrul, Skubic, Anicic, Uğur, Alper, Jonsson, Jevtovic, Shengelia, Milosevic, Ömer Ali, Bajic.
Çaykur Rizespor: Tarık, Melnjak, Talbi, Orhan, Ivanildo, Abdullah, Boldrin, Samudio, Tunay, Vetrih, Skoda.