Florya’ya damga vuran fotoğraf

Galatasaray'daki gergin bekleyiş dün büyük bir hüzünle sona erdi. Sarı-kırmızılı kulüp, Trabzonspor maçı öncesinde Henry Onyekuru'nun ayrıldığını bildirdi. Yapılan açıklamadaifadeleri kullanıldı. Teknik direktör Fatih Terim'in de en büyük kozlarından Nijeryalı yıldızın Florya'daki vedasında bir hayli üzüntülü olduğu görüldü.Sakatlardan çok çeken G.Saray'ın tesellisi Marcao oldu. İyileşen Brezilyalı stoper, Trabzonspor maçında sahada olacak. Marcao ile birlikte cezası sona eren Mariano da takıma dönecek. Onyekuru'nun yokluğundaOrta sahasını kalabalık tutacak Galatasaray'da gizli forvet Emre Akbaba olacak.