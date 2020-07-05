Florya’ya damga vuran fotoğraf

Galatasaray'daki gergin bekleyiş dün büyük bir hüzünle sona erdi. Sarı-kırmızılı kulüp, Trabzonspor maçı öncesinde Henry Onyekuru'nun ayrıldığını bildirdi. Yapılan açıklamada "Kiralık sözleşmesi biten Henry Onyekuru, teknik heyetimiz ve takım arkadaşlarıyla vedalaştı. Yolun açık olsun"
ifadeleri kullanıldı. Teknik direktör Fatih Terim'in de en büyük kozlarından Nijeryalı yıldızın Florya'daki vedasında bir hayli üzüntülü olduğu görüldü.
GİZLİ FORVET AKBABA
Sakatlardan çok çeken G.Saray'ın tesellisi Marcao oldu. İyileşen Brezilyalı stoper, Trabzonspor maçında sahada olacak. Marcao ile birlikte cezası sona eren Mariano da takıma dönecek. Onyekuru'nun yokluğunda Ömer Bayram sol açığa geçecek ve orta sahada Taylan'a yer açılacak.
Orta sahasını kalabalık tutacak Galatasaray'da gizli forvet Emre Akbaba olacak. Falcao'nun forma giyme ihtimali ise yüzde 20...